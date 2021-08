Tribunal Electoral aprueba recuento total de votos en Campeche

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el recuento total de la votación en el estado de Campeche.

Esto luego de que la magistrada electoral Janine Otálora propusiera el recuento total de votos de la elección de la gubernatura de Campeche, que ganó la morenista Layda Sansores San Román.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el pleno del TEPJF determinó el recuento total de votos de la elección para gobernador de Campeche, con el fin de dar certeza a la ciudadanía en los resultados del 6 de junio.

De esta manera, los magistrados de la Sala Superior revocaron la resolución del Tribunal Electoral de Campeche que declaro infundados los argumentos de Movimiento Ciudadano (MC) para reabrir los paquetes electorales de 13 de los 21 distritos electorales.

Durante la sesión virtual del pleno, los magistrados decidieron que sea la Sala Superior Especializada con sede en Xalapa la que lleve a cabo el recuento de sufragios de la elección para el gobierno de Campeche, donde obtuvo el triunfo la morenista Layda Sansores San Román.

De acuerdo con los argumentos para el recuento total de votos, es que existen más de ocho mil sufragios nulos , que es un número mayor que la diferencia existente en el resultado electoral entre el primero y segundo lugar de cinco mil 984, además de la supuesta presencia de boletas apócrifas.

Los magistrados José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso e Indalfer Infante rechazaron el proyecto de Janine Otálora Malassis, ya que no existían elementos de prueba suficientes para la reapertura de los paquetes electorales en Campeche, pues en ningún momento MC impugnó el total de distritos.

Otálora Malassis aclaró que "en ningún momento estamos hablando de nulidades sino un recuento de votos (...) Este proyecto pone de relieve cómo el recuento puede ser la vía para verificar si existen inconsistencias en la forma en que se recibió la votación y se computó la misma".

Consideró que el Tribunal de Campeche emitió un fallo a partir de resultados que carecían de veracidad, "esto es suficiente para revocar las resoluciones emitidas al generarse una incertidumbre respecto de los resultados al existir un mayor número de votos nulos con la diferencia del primero y segundo lugar. Por ello es procedente revocar estas sentencias y ordenar el recuento total de votos", dijo.

A su vez, Soto Fregoso dejó claro que "si no están siendo señalados ocho distritos, no tenemos nosotros capacidad para poner en duda per se todos los cómputos, cuando ni siquiera la parte actora tiene duda. Eso no debe quedar de lado y la sola sospecha no es suficiente para abrir todos los paquetes por expresiones no probadas".

El magistrado José Luis Vargas argumentó por su parte, que no existe una causal para justificar el recuento total de votos en la elección para la gubernatura de Campeche, por el contrario sólo se están inventando causales.

"Una apertura indiscriminada de los paquetes podría provocar mayor incertidumbre en los resultados, ya que el escrutinio de los votos lo debe realizar la ciudadanía no los tribunales; sólo de manera excepcional es cuando los tribunales están autorizados para hacer dicho recuento", planteó.

El magistrado presidente del TEPJF, Felipe Fuentes destacó que la aprobación del proyecto de Janine Otálora, "garantiza los principios constitucionales de certeza y legalidad, este no se concreta a realizar un mero formalismo. Comparto la propuesta porque yo he considerado que el proceso electoral no es un fin en sí mismo".

ANR