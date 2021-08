AMLO asegura: "No tengo nada que ver con la persecución de Ricardo Anaya"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene nada que ver con la presunta persecución que se le realiza al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, ya que su fuerte no es la venganza.

AMLO pidió a Ricardo Anaya defenderse con pruebas y evitar huir o ampararse, ya que la situación del país entorno a la justicia no es como antes.

“No tengo nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”, destacó en sus redes.

Por la mañana Ricardo Anaya publicó un videomensaje en el que denuncia que AMLO lo persigue y desea meterlo a la cárcel, ya que es incómodo para su reelección en 2024, por lo que la clase política del país lamentó que se utilice el poder del Estado para ello.

