Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, informó que los delitos que le imputa la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ascienden a 30 años de cárcel, por lo que reiteró su decisión de exiliarse.

En un videomensaje publicado en redes sociales, Anaya Cortés expuso que este lunes recibió un citatorio para presentarse a una audiencia el jueves.

Lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia.

​ Ricardo Anaya

​Excandidato presidencial del PAN

Explicó que las audiencias inician a distancia, vía Zoom, pero el final se llevaría a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, señaló Ricardo Anaya.

lee más AMLO: Que Ricardo Anaya no sea marrullero y no salga del país

Ricardo Anaya acusó que el expediente del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue alterado para poder inculparlo.

“Este proceso inició porque López Obrador así lo ordenó”, señaló el panista.

Por ello, Ricardo Anaya reiteró su decisión de exiliarse del país porque afirmó que no podría llevar un juicio justo.

“Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”, advirtió.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

En la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de las acusaciones de Anaya y le pidió “que no sea marrullero”.

En respuesta, el panista dijo que “comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”, escribió Anaya en Twitter.

Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

EGC