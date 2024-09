AMLO se despide de la Marina y agradece el apoyo durante su Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y agradeció el apoyo brindado por el almirante secretario, José Rafel Ojeda Durán.

Durante la inauguración y abanderamiento del sector naval Boca de Chila en el estado de Nayarit realizó la toma de protesta a los marinos que estarán resguardando las instalaciones y la seguridad en la región.

“Vengo en nombre de la patria a encomendar en su honor, patriotismo, y estricta disciplina que simboliza su independencia, sus instituciones y su honor militar, protestan honrarla y defenderla con honor y constancia; al concederles el amparo de ponerla en sus manos garantizo a la patria con fundamento en las virtudes que les reconozco que como buenos marinos, sabrán cumplir su protesta, y si no lo hicieran que la nación se los demande”, dijo.

El mandatario federal dijo que aún cuando los marinos están hechos para resistir cualquier fenómeno natural, siempre han tenido convicciones y fortaleza para enfrentar adversidades, lo que les ha permitido ayudar al pueblo de México. Además, agradeció el apoyo brindado en su gestión.

Inauguración de proyectos prioritarios y de infraestructura, desde Tepic, Nayarit https://t.co/z8Ls988BGS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 28, 2024

“Porque el marino y el soldado son pueblo uniformado; aún cuando ustedes están hechos para resistir tormentas y auxiliar en esos casos, no quiero abusar del tiempo, porque además no hace falta hablar mucho. Solo agradecerles a todos los marinos de México que son leales por el apoyo que nos dieron durante el tiempo que me tocó el encargo de presidente de la República”. indicó.

Mencionó que se vive un México nuevo, con más justicia, igualdad, libertad, independencia y soberanía, por ello, agradeció el apoyo del almirante secretario, José Rafael Ojeda, pues recordó que cuando lo nombró no lo conocía, pues tomó la decisión porque se enteró de sus antecedentes y una nota que fue decisiva para tomar dicha decisión, fue de que se trata de un marino y un ciudadano ejemplar, “incorruptible y eso es lo que he comprobado en todo este tiempo que han trabajado juntos”.

Reiteró que deja el país “en buenas manos”, pues Claudia Sheinbaum Pardo es una “excelente mujer”, a la que seguramente se le dará el respaldo ciudadano. De esta manera dijo que está garantizado el futuro del país con el siguiente secretario de Marina que ya fue elegido.

Indicó que la nueva obra es la prueba de la contribución de la Marina en el país, ya que significará la seguridad para toda la zona costera de Nayarit, que tiene mucho futuro con el desarrollo turístico. “Es muy importante que se haya creado este sector naval, pues también de acá, se aborda un ferry para visitar las islas Marías”, añadió.

José Rafael Ojeda asegura que fue un honor acompañar a AMLO

Por su parte, el secretario de Marina, José Rafel Ojeda Durán recordó que el nombramiento de López Obrador como comandante supremo entrañó uno de sus máximos ideales, ya que comparte servir a México con respeto, honestidad y transparencia.

“Gracias señor presidente por permitirnos navegar bajo su mando; estamos por arribar a puerto y con este sector damos por concluida la travesía. Como secretario de Marina rindo parte de haber cumplido con las labores encomendadas y de manera personal, ha sido el más grande honor”, agregó.

Sostuvo que cuentan con una institución de más de 200 años de historia, y actualmente tienen un despliegue de un cuartel general del alto mando, 13 regiones navales, 18 zonas y seis sectores; entre ellos el nuevo sector naval de Boca de Chila en Nayarit.

Explicó que se trata de una obra que integra un batallón de Marina, una estación de búsqueda y rescate marítimo, una unidad habitacional, clínica, hostal y obra portuaria. Además de mantener el Estado de derecho en la zona, contribuye al desarrollo del complejo turístico, funcionando como punto estratégico.

Mencionó que el sector naval de Boca de Chila representa un avance y notable oportunidad para potenciar el Estado de derecho en la zona, con lo que se contribuye en el desarrollo de la región.

“Ha sido un honor acompañarle en sus distintas giras por nuestros estados y hoy no es la excepción, en este caso para mostrarle los avances en beneficio del país; la ruta está definida y seguiremos hacia el éxito. Tengan la certeza que los marinos contribuiremos dando nuestro mejor esfuerzo para contribuir”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT