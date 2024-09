AMLO señala a abogado por botellazo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la persona que lo agredió con una botella de agua, el domingo pasado, “es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencias en el Poder Judicial (PJ)”.

Sin pregunta de por medio, el mandatario se refirió de nuevo al incidente ocurrido el fin de semana, cuando le arrojaron una botella de plástico al llegar a la inauguración de un Museo en Veracruz, con el gobernador Cuitláhuac García.

“Ahí en donde yo estaba en Veracruz, permitieron la construcción, los jueces del PJ, abogados de despachos vinculados al PJ, pues por eso están tan enojados y lo lamento, ojalá y se serenen”, aseguró.

Recordó que los miembros del Poder Judicial autorizaron la construcción de un edificio, “de no sé cuántos pisos, yo le llamo el adefesio, una construcción de mal gusto, un adefesio, en uno de los lugares históricos y más bellos de México.

“Ahí está el faro, es la historia de México, ahí se firma la primera ley agraria, el 6 de enero de 1915; ahí se impulsa la abolición de la esclavitud en las haciendas para que los peones quedaran libres, y permiten esto (señalando en la pantalla, el edificio)”, dijo.

Manifestó que es como en Tulum, donde no se dan permisos de construcción más que tres pisos, porque “si no se convierte Tulum, la Riviera Maya, en lo que es Miami, y ya no tienen el atractivo, la belleza plena del Mar Caribe, de la selva”.

Lamentó que los integrantes del Poder Judicial hagan valer estos amparos que son promovidos para permitir la construcción de este tipo de edificios. Sin embargo, confió en que con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “todo esto se va a corregir”.