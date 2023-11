AMLO señala a Astudillo por portazo de CETEG; éste responde: le informaron mal

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo por la protesta de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero (CETEG) que le impidió participar en la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) en Guerrero, ante lo cual éste respondió que “le informaron mal” y no tuvo nada que ver .

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente se refirió al suceso del domingo, cuando integrantes de la CETEG se reunieron a las afueras del CRIT y dieron portazo con el objetivo de sostener un diálogo con el presidente, a lo cual se refirió como un acto de provocación.

Maestros de CETEG protestaron el domingo en CRIT de Guerrero previo a visita de AMLO. Foto: Captura de video.

“Llegó mucha gente a Tlapa porque quería verme, mucha gente que no pudo. ¿Ahora de qué se trata? ¿cuál es la demanda? ¿Los salarios? Ningún gobierno ha aumentado el salario de los maestros como el nuestro, ya hay un mínimo para los trabajadores de la educación, 16 mil pesos mensuales, había maestros que ganaban 10 o 12 mil pesos”, dijo el mandatario.

A propósito, López Obrador acusó que los maestros inconformes son conservadores y están vinculados al exmandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, abundó, quiere ser candidato a senador por el PRI, así como al presidente municipal de Tlapa, Gilberto Solano.

“Un grupo de maestros no permitió que asistiera a la inauguración del Centro de Terapias. No iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados. […] Están vinculados al que fue gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo) y al presidente municipal, y sostienen que no estamos haciendo nada, entre otros, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo”.

A propósito, Astudillo Flores, en sus redes sociales, respondió al presidente y dijo que “le informaron mal”, pues, dijo, él no tiene nada que ver con lo ocurrido el domingo.

“Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada que ver en lo sucedido ayer. Recuerde que cuando fui gobernador usted visitó muchas veces Guerrero y no tuvo ningún problema en llegar a cualquier punto, traté siempre de dialogar y entenderme con todos, nos adelantábamos al conflicto”, escribió en una publicación de Facebook.

Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada que ver en lo sucedido ayer. Recuerde que cuando fui gobernador usted visitó muchas veces Guerrero y no tuvo ningún problema en llegar a cualquier punto, traté siempre de dialogar y entenderme con todos, nos adelantábamos al conflicto. — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) November 27, 2023

“Lamento mucho que le hayan brindado a usted información de tan mala fe. Presidente @lopezobrador_, la @YoSoyCETEG es un organización rebelde y combativa, guerrerenses dignos que merecen todo nuestro respeto. Mi vinculación con la #CETEG es que ellos son guerrerenses y yo también”, concluyó.

