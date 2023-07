AMLO señala a gobiernos pasados por el crimen de Hipólito Mora

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el fundador de grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, asesinado ayer, sí contaba con protección del Gobierno del estado, sin embargo, no fue posible evitar su muerte debido al alto calibre de las armas con las que los criminales cometieron el crimen.

Además, López Obrador señaló que el atentado fue “remanente” de las estrategias implementadas en los sexenios pasados, específicamente el del expresidente Felipe Calderón.

Tras lamentar el crimen, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que ya se contaban con antecedentes de que un grupo criminal que opera en la región quería atacar a Hipólito, debido a los atentados que ya se habían registrado en su contra.

“Había pedido la protección del Gobierno, tengo información de que el gobierno del estado le daba protección; sin embargo, no fue posible evitar que lo asesinaran.

“El gobernador ha declarado que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia.

“Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección que es lo que se está haciendo”, declaró el mandatario.

El Presidente López Obrador dijo que, aunque comprende el dolor de los familiares, “no se debe de mentir”, ya que, contrario a lo que acusó la familia de Hipólito Mora, el exlíder de autodefensas sí estaba acompañado por sus escoltas al momento del ataque.

En otro sentido, reveló que contra Mora Chávez fueron dirigidos casi mil tiros, los cuales negó que hayan correspondido a balas del Ejército Mexicano.

Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección que es lo que se está haciendo

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Aunque dijo que “por respeto al difunto no quiero hablar de los antecedentes”, el Presidente López Obrador responsabilizó a los gobiernos que lo antecedieron de los hechos registrados en la entidad michoacana.

“Esto que está sucediendo tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado, este es un remanente de la violencia que auspició y permitió desde el gobierno... “Acuérdense de que hubo un narcoestado en México, durante el gobierno de Felipe Calderón”, dijo.

El mandatario arremetió contra el expresidente panista al decir que de manera “irresponsable, inhumana”, declaró la guerra en contra del crimen organizado desde Michoacán.

Además, López Obrador recordó que durante su mandato tuvo a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, quien hoy está preso por vínculos con organizaciones criminales.

“Fue de sus primeros actos, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras.

“Las agencias, para buscar legitimidad porque se habían robado la Presidencia de la República, entonces le pego un garrotazo a lo tonto al avispero”, comentó el Ejecutivo.

También involucró en el tema al expresidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró se propuso enfrentar la violencia en el país organizando a autodefensas, y puso a “pelear al pueblo con el mismo pueblo”.

El Presidente también reclamó que el asesinato del exlíder de las autodefensas haya sido primera plana de varios periódicos.

“No se puede enfrentar la violencia con violencia. Hay quienes quieren que regresemos a masacrar seres humanos y eso no lo vamos a hacer… estamos avanzando”, reiteró.

Lo velan en La Ruana y dan a conocer su carta póstuma

En compañía únicamente de familiares, amigos y algunos conocidos, esta tarde fue velado el cuerpo del fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, asesinado ayer por la tarde.

Menos de una veintena de personas y decenas de sillas vacías que quedaron apiladas le hicieron compañía a los restos calcinados del hombre, pues varios no acudieron debido a que ningún elemento de seguridad custodió la despedida hasta que la noche comenzó a caer.

Su cuerpo fue despedido en su hogar, en la comunidad La Ruana, dentro de un ataúd de madera sobre el que fue colocado el sombrero que lo acompañó durante varios años, y un recuadro con su fotografía en el que se inscribió su frase: “Nosotros nos levantamos porque ya no teníamos nada que perder”.

Hipólito Mora era uno de los líderes sobrevivientes de autodefensas michoacanas que hace una década se armaron para expulsar de sus tierras a Los Caballeros Templarios.

Sabía que un día perdería la vida a causa de la lucha que un día empezó. Así lo dejó saber en una carta póstuma dada a conocer este viernes, en la que pidió que su muerte no sea en balde.

"Sólo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo. Que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto” Foto: Especial

“Que mi muerte no sea en vano, lo dije muchas ocasiones, sabía que este día llegaría. Lo dije, me voy a morir peleando. Sólo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo.

“Que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto.”, dejó dicho al inicio del escrito.

En la carta pide al gobierno en funciones al momento de su muerte que se fije en los ciudadanos “antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.

PAN critica plan de seguridad de la 4T

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés criticó la estrategia de seguridad del Gobierno federal y aseguró que existe un pacto entre las autoridades y el crimen organizado.

“La política de abrazos a los criminales sigue trayendo consecuencias desastrosas al país. En cinco años, ya van 160 mil homicidios dolosos, ayer hubo crímenes en todo el territorio y es evidente que Andrés Manuel López Obrador prepara una elección de Estado pactando con el crimen organizado”, indicó en sus redes.

De acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este miércoles se registraron 69 homicidios dolosos en territorio mexicano, siendo el asesinato del activista y exlíder de autodefensas, Hipólito Mora el que más resonó dada la importancia del personaje.

De acuerdo a la agencia TReserach en lo que va de la administración federal actual se contabilizan 159 mil 181 asesinatos y el promedio es de 95 diariamente.