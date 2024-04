AMLO pide a FGR publicar toda la investigación del caso Colosio tras elecciones

El Presidene Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que publique, después de las elecciones, toda la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, donde se incluya la hipótesis del segundo tirador.

“Yo no quiero irme sin que esto se aclare porque, además, conviene a todos saber. Entonces, vamos para que no quede sospecha (a escuchar la información) de la Fiscalía y que no quede sospecha acerca de que hubo o hay un interés político, o sea, una maniobra”, señaló AMLO.

AMLO denunció que en el Poder Judicial “se silencia” el hecho de que existió un segundo tirador en la muerte de Colosio Murrieta en el mitin de Tijuana, que pudo ser Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

AMLO añadió que buscan ocultar la participación de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y quien era entonces subdirector operativo del Cisen y “rescató” a Sánchez Ortega de la cárcel, horas después del asesinato en Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994.

“Hay una orden de aprehensión que el juez negó y ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de (Carlos) Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna”, indicó AMLO.

AMLO rechazó que su interés por revivir el caso Colosio esté motivado por los comicios presidenciales de junio. Por lo anterior, solicitó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero que “dé a conocer toda la información” sobre el crimen cuando pasen las elecciones.

AMLO insistió en que hay un “silencio cómplice” en este caso del asesinato del priista Luis Donaldo Colosio, como también sucedió con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Finalmente, AMLO dijo respetar la postura de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado candidato del PRI, de que se otorgue el indulto a Mario Aburto y se “cierre” el caso a 30 años de ocurrido.

