AMLO: Puede ser que sí se presionó a SCJN por prisión preventiva; el tema es delicadísimo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que ha influido directamente sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que votaran por la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, aunque reconoció que sí ha hablado del tema en sus conferencias, lo que puede considerarse presión.

"¿De presión de aquí?, no, no; nosotros no somos iguales. Puede ser que sí sea presión porque sí tocamos el tema, porque el tema es delicadísimo. Independientemente si el Poder Judicial invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir. (…)Tenemos que ir a una auténtica legalidad", enfatizó.

"Yo no hablo con el juez, yo hablo aquí porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública en una democracia. Antes cuando el pueblo no hablaba, no se sabía quiénes eran, incluso en el Poder Legislativo lo mismo, no se informaba al pueblo en el anonimato, podían hacer cualquier cosa, ahora está atento el pueblo y denuncian todo y la vida pública es cada vez más pública ", afirmó.

Dijo que si los ministros no están de acuerdo con el texto constitucional o la oposición deben impulsar una reforma constitucional , pero no invadir las competencias de otro poder.

"Quieren que sí se quite, pues que se modifique la Constitución pero eso no lo pueden hacer ellos, eso tiene que ver con el Legislativo y a nosotros si nos ayuda porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo. Han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan, los jueces los liberan y los ajustician y no vamos a permitir que nadie inocente permanezca en la cárcel", aseguró el mandatario.

Reiteró que si se elimina la prisión preventiva oficiosa se abre la posibilidad para que solo los más pobres sean castigados y puso de ejemplo la decisión de castigar de manera decidida la corrupción, sin embargo, no quiso responder cuando se le preguntó por el caso Lozoya.

"A cualquiera, porque está intacta la estructura judicial del antiguo régimen, todo eso lo sabemos ya, pero ahora es distinto", concluyó López Obrador.

FBPT