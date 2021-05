AMLO sugiere a oposición no gastar dinero "a lo tonto" en campañas negras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este martes a la oposición no gastar dinero "a lo tonto" en campañas negras o guerra sucia para ganar en las elecciones, y aseguró que no hay nada que temer ante estas prácticas del pasado.

Ante la información de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno presuntamente contrató los servicios de Antonio Solá, autor de la campaña "López Obrador es un peligro para México", el jefe del Ejecutivo federal confió en el pueblo que ya está muy despierto y avivado para no dejarse llevar por esas campañas.

"No lo han entendido algunos que piensan que, con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse; ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad.

"Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto porque todas estas empresas cobran mucho pero no funciona. Ni debería yo de estar dando consejos, asesorando, pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar, recomendar de que eso ya no funciona", subrayó AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el primer mandatario consideró que ese tipo de campañas suelen revertirse, pues "tienen un efecto boomerang" porque la gente ya está muy despierta, consciente.

Lo más importante de los últimos tiempos, añadió, ha sido el cambio de mentalidad del pueblo porque cuando ello ocurre se modifica todo. "El pueblo de México es de los más conscientes, politizados del mundo", enfatizó.

López Obrador aprovechó para recordar que no se debe estar entregando migajas para obtener votos, lo cual es antidemocrático y además es un delito.

Pidió a la población denunciar cualquier acto fuera de la ley electoral como la presencia de camiones con despensas, si se usa presupuesto público para favorecer a partidos, que todos cuiden que haya una auténtica democracia en el país.

"Vamos a lograr elecciones limpias y libres porque nos interesa la democracia, cuando hay nadie se siente absoluto", puntualizó López Obrador.