AMLO sugiere reformar la UNAM; “está derechizada” desde hace mucho, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se reforme a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para acabar con la “derechización” en la que, acusó, cayó desde hace mucho tiempo con la corrupción, el amiguismo y el nepotismo.

Aseguró que desde que estaba en la oposición y ahora que es gobierno no se ha entrometido en la autonomía de la máxima casa de estudios, sin embargo, planteó que ésta debería acercarse más a la gente.

“Me gustaría que la UNAM se reformara, se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos, pero eso lo tienen que lograr los universitarios (…) No permitir la corrupción y otros vicios, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, y también el sectarismo”, acotó.

En la conferencia de prensa matutina se pronunció por acabar con las sectas que dominan algunas facultades como Economía donde acusó la existencia de un grupo de “retrógradas” quienes “al principio engañaron de que eran progresistas, pero Salinas los cooptó y aquella escuela de economía tan importante para el país se fue acomodando a la política neoliberal”.

López Obrador refirió que, en el mismo sentido, las facultades de Ciencias Sociales y Derecho comparten el mismo problema y hasta peor. “Imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado egresados de derecho del ITAM, con todo respeto; entonces sí hace falta más profundidad en el análisis, la reflexión, todo lo vinculado a las ciencias sociales”.

El presidente dejó claro que su gobierno no violará la autonomía universitaria , “no vamos a meternos en nada, nada, los universitarios van a decidir, lo importante es que ya no decida [José] Narro porque dicen: somos autónomos, sí, es como los candidatos independientes, son independientes del pueblo, no del poder”.

Por último, reiteró su deseo porque la UNAM mejore y que todas las universidades públicas y privadas también lo hagan, pues, señaló, es importante contar con una buena educación superior.

Síguenos en Google News.

AM