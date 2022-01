AMLO: Testamento político garantizará gobernabilidad del país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la preparación de un testamento político tiene como objetivo evitar una eventual ingobernabilidad y aclaró que los detalles del documento solo se conocerán “hasta que deje de existir”.

“Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo Presidente le agregué un texto”, confesó el primer mandatario.

En conferencia de prensa, señaló que en caso de su fallecimiento se debe garantizar la continuidad del proceso de transformación para evitar la ingobernabilidad.

“Sería irresponsable el no prever estas cosas, somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando al país, a todos, entonces no debe extrañar”, enfatizó el tabasqueño.

Cuestionado sobre los detalles del testamento político, el ejecutivo federal se negó a brindar más detalles y sostuvo que éste solo aplicará hasta que se mantenga en el desempeño de sus funciones como Presidente de la República.

“En general este testamento pues va a conocerse cuando yo deje de existir”, agregó el ejecutivo federal.

Por otro lado, aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y anunció que este fin de semana, de viernes a domingo, acudirá a la supervisión de los trabajos del Tren Maya en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Estoy muy bien, ya me dieron licencia para seguirme aplicando a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país”, indicó.

López Obrador expuso que, si así lo decide la gente con la consulta de revocación de mandato, terminará su sexenio en tiempo y forma para cerrar un ciclo donde entregará buenos resultados.

“Entonces gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a todos los ciudadanos, a los mexicanos, hasta con los que tenemos diferencias cuando se trata de un asunto de salud hay solidaridad”, finalizó.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que López Obrador le haya llamado a ella y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este fin de semana, cuando estuvo internado en el hospital militar por un chequeo de rutina.

“Yo pienso que hay Presidente para largo y hoy lo vimos, está muy bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó ayer, al resaltar que en la grabación que compartió el mandatario el sábado, lo vio muy cercano a la gente.

“Nada que ver” respondió la gobernadora capitalina tras ser cuestionada sobre si mantuvo una reunión con el tabasqueño para hablar de la “herencia política” y señaló que le “da risa” la capacidad de “inventiva” que se genera en los medios.

Recordó que el último día que lo vio fue el pasado jueves para abordar un asunto de inversiones del Gobierno federal a la Ciudad de México.

lemm.