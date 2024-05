AMLO traidor a la patria por poner en manos del crimen organizado al país: Xóchitl Gálvez

La mayor traición a la patria es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya entregado el país a la delincuencia organizada, que hoy lo tienen sumido en una ola de violencia significativa, afirmó la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tras recibir el apoyo de intelectuales y académicos.

Xóchitl Gálvez aseguró que López Obrador jamás se ha asumido como el Presidente de todos los mexicanos sino como el líder de una fracción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos.

Xóchitl Gálvez agregó que hoy México está dividido y polarizado entre quienes buscan seguir el relato maniqueo y falaz donde los que no aceptan imposiciones ideológicas son traidores a la patria.

Para mí no hay mayor traición a la patria que el Presidente le haya entregado este país a la delincuencia organizada, y se los digo con conocimiento de causa, después de haber recorrido todo el país. No hay un estado donde los delincuentes hoy no tengan control