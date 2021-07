AMLO urge al Poder Judicial a una reforma profunda para acabar con excesos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) urgió al Poder Judicial Federal a no ensimismarse y emprender un proceso de renovación interno para acabar con los excesos, la corrupción y los altos sueldos de jueces, magistrados y ministros que ahí se pagan.

En relación a la aceptación de la ciudadanía de los jueces, AMLO destacó que "en el pueblo no tienen aceptación plena o mediana", esto debido a que en las encuestas "cuando se le pregunta a la gente sobre los jueces están muy abajo en credibilidad, confianza".

"Entonces no hay que ensimismarse, decir que yo pertenezco al Poder Judicial, soy autónomo, no pasa nada, me regodeo, me mantengo en la autocomplacencia, estoy en el castillo de la pureza, aislado, son mis asuntos; es un asunto de jurisconsultos, de eminencias, de una élite, pues no". Andrés Manuel López Obrador

AMLO confía en que el Poder Judicial defina su política administrativa; señala salarios excesivos

Luego de darse a conocer algunos excesos como en el Tribunal Electoral Federal, de corrupción y la negativa de jueces y magistrados para bajarse el salario, López Obrador confió en que el Poder Judicial defina su política administrativa y tome en cuenta tanto el combate a la corrupción como un manejo austero del presupuesto.

"El Consejo de la Judicatura puede llevar a cabo esta acción, ellos pueden emitir un ordenamiento al interior del Poder Judicial para evitar excesos", señaló en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Insistió en que "no puede ser que se gane tanto, que un funcionario gane 300 mil, 400 mil pesos mensuales que tenga prestaciones de todo tipo, que pueda ir a restaurantes finos y con cargo al erario, a costillas del erario, eso no; eso era de la época de la política faraónica, ahora no".

AMLO: La austeridad debe aplicarse en todos los poderes, incluido el Judicial

AMLO dijo que debe aplicarse la austeridad en todos los poderes, sin excesos ni sueldos elevadísimos de los altos funcionarios. "Ya se tiene una Ley de Austeridad, ya se hizo una reforma a la constitución con ese propósito", señaló.