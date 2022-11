AMLO ve "muy difícil" la reforma constitucional en materia electoral.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las posibilidades de que ocurra un cambio constitucional en materia electoral son mínimas y por ello ya analizan con detalle una posible modificación legal que garantice ahorros y que no haya compra de votos.

Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se logre, aunque, bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal

Señaló que los sueldos que se pagan a consejeros electorales son “ofensivos”, por lo que esta reforma que presentará va a acotar los ingresos de los integrantes del INE.

Nos importan dos cosas: Lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la Constitución. Porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria como debe de ser

López Obrador acusó a la oposición de tomar una bandera falsa de desaparecer al INE, para alentar las protestas contra su iniciativa.

Ellos agarraron esto de bandera, pues, ellos, como lo de la llamada militarización, como ¿qué otra cosa?, la reelección, como cualquier otra cuestión, pero es muy irracional lo que plantean, no tiene fundamento. O sea, porque la reforma es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero