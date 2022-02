AMLO ve en polémica “disputa por la nación”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, detrás de la campaña contra su hijo José Ramón López Beltrán, existe una disputa por la nación.

“Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico; es una disputa por la nación. A veces se gana el Gobierno, pero no el poder y aquí sí es una lucha”, enfatizó.

En conferencia, el mandatario expuso que el reportaje sobre la casa donde habitó su hijo en Houston, Texas, fue una campaña mediática que tenía como propósito desacreditar a su Gobierno.

“El propósito es dañarnos, el que puedan desacreditarnos; nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, como ellos, o deshonestos, ya nos hubieran destruido. Es más: no estuviera yo aquí, no hubiésemos aguantado, pero hemos salido de la calumnia ilesos”, dijo.

López Obrador calificó las campañas en su contra como un “golpismo mediático”, pues dijo que cuando existe una defensa por los intereses del pueblo, siempre surgen movimientos para tratar de socavar y disminuir las acciones de la 4T.

“Imaginen esto último de que haya un conflicto de intereses. Casi casi hice un acuerdo con una petrolera para que le prestara una casa a mi hijo”, ironizó.

Además, criticó que hubiera quienes reconocieran el trabajo del reportaje sobre la casa de Houston, Texas: “Ahora que estaba la campaña en contra de José Ramón y su esposa, decía un personaje: ‘estamos a periodicazos acabando con el movimiento’; pues si no somos moscas”, expresó López Obrador.

Desde el Salón de la Tesorería, también lamentó que ha habido quienes han traicionado al movimiento que encabeza, como la senadora Lilly Téllez.

“A veces digo: ‘y esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice?’. Si lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero, ¿en qué la dañé? No, en nada, es un pensamiento conservador”, expresó el titular del Ejecutivo.

Más tarde, la legisladora escribió en redes sociales: “Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”.

López Obrador también insistió en que hay medios y personajes que defienden a grupos de intereses creados y entre ellos citó a Claudio X. González, León Krauze, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.

“Decirle a Carmen Aristegui de que no es cierto que ella no está ni en favor ni en contra mía; no es cierto, está en contra mía, para hablar claro”, expresó.

López Obrador destacó que no se trata de un asunto personal contra la periodista, pero aclaró que ésta se encuentra alineada a un bloque conservador.

“Y no habría ningún problema que estuviera en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación del país; ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento de transformación”, aseguró.

El Presidente consideró que aunque Carmen Aristegui se muestre independiente, no es distinta a Carlos Loret de Mola. “Por eso cuando dicen que son distintos Carmen que Loret, yo digo: ‘quién sabe’, políticamente hablando”, expresó.

Posteriormente, Carmen Aristegui aclaró que sí desea una transformación profunda en materia de justicia, democracia, libertad de expresión y economía.

“Y para eso se requiere un Presidente que esté a la altura de su mandato. Así es que vuelvo a decir: ‘no estoy a favor ni en contra del Presidente como un propósito político. Estoy a favor de una transformación que este país requiere, que este país necesita’”, expuso.

La periodista lamentó que López Obrador mantenga un discurso “confrontativo” y que además lo haga con recursos públicos, pues aseguró que México no “merece ser envenenado”.