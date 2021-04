AMLO: Vemos con buenos ojos la fusión de Televisa y Univision

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que ve con buenos ojos la reciente fusión entre Televisa y Univision.

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO pidió que no haya nunca más campañas antimexicanas en los medios de comunicación.

“Informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo (...) Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mejores niveles de produccion de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales en esta sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos”, apuntó AMLO.

Que no se permita la xenofobia, ni la discriminación: AMLO

AMLO contó que ya expresó su satisfacción por este acuerdo a las compañías, a las cuales les pidió que no haya discursos xenofóbicos.

“Solo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará, que hicieran ese compromiso, de no maltratar a los migrantes porque todos somos migrantes, incluso la grandeza de EU, se debe a los migrantes. Que no se permita la xenofobia, ni la discriminación, y en particular que se respete la dignidad de los mexicanos. Nunca más una campaña antimexicanos”, manifestó.