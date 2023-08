AMLO: Vergonzoso que 'Alito' pida a Beatriz Paredes declinar por Xóchitl Gálvez

Al asegurar que todo está “planchado” en el bloque opositor para que Xóchitl Gálvez sea la candidata a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador calificó como vergonzoso que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, pida a su compañera abandonar la contienda interna.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Presidente de la República opinó que el proceso en el Frente Amplio por México para elegir a su candidata se pone interesante, y para evitar riesgos le piden “a la señora” (Beatriz Paredes) que decline.

“Imagínense que el presiente de un partido (Alejandro Moreno) diga ya no, ya hazte a un lado y que salgan otros del mismo partido a decir: ‘Nooo, no te hagas a un lado. ¡Beatriz aguanta, el pueblo se levanta!”, expresó AMLO al tiempo de soltar la risa.

López Obrador señaló que los del bloque conservador son muy predecibles en sus decisiones y órdenes que les dan los altos mandos de la “mafia del poder” que ya decidieron quien sea la candidata, lo cual, recordó, se dijo hace dos meses.

“Todo está planchado ya, el asunto es que se ponen nerviosos porque y qué tal que no resulte; entonces a darle otra vuelta a la tuerca, apretarles más. Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese partido: ‘Ni modo, no saliste’. Como decía (Adolfo) Ruiz Cortines: “Ni modo perdimos’”.

En sus críticas a la oposición, AMLO dijo que los dirigentes de los partidos ya hicieron compromisos cupulares, entonces “cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió. No me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, son predecibles, a leguas se les identifica y se les ve”.

AMLO rememoró el caso de Santiago Creel, a quien también bajaron de la contienda en el FAM; “qué no se da cuenta Santiago de que no tiene apoyo, qué está esperando para declinar. Así, y lo mismo ahora, entrevistan al presidente del PRI, casi para decir: ‘Tienes razón, mucha razón’”.

Lamenta imposición de candidatos

AMLO lamentó que estos casos de imposición de candidatos sigan presentándose en el país, al tiempo que rechazó que en Movimiento Ciudadano (MC) pretenda que el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García sea quien abandere la candidatura a la Presidencia.

“Cómo forzar a alguien, lo mismo de Movimiento Ciudadano, qué me va a importar ahí imponer candidato”, afirmó tras subrayar que no puede quedarse callado ante los engaños y mentiras a la población sobre un proceso que ya está “planchado”.

“No acepto que se esté chantajeando, amenazando, golpeando si no se aceptan las reglas del juego mafioso. Si ya la mafia decidió arriba, todos tienen que alinearse, y yo soy muy rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado, si me estoy dando cuenta.

“No me importa quién quede, si dije quién iba quedar del bloque conservador, como voy a permitir que engañen a la gente. Entonces el presidente está de florero y aunque esté viendo que hay una estrategia mentirosa, falsa, se tiene que callar. No, vamos a ejercer nuestra libertad todos”, finalizó AMLO.