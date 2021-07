AMLO sobre video de su hermano Martín: Tengo mi conciencia tranquila; tratan de perjudicarme

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó de cualquier vínculo con los recursos que recibió su hermano Martín Jesús, como se difundió ayer en un video, pues se trató de un préstamo personal de David León, y afirmó que se busca perjudicarlo con esta "campaña negra", pero "siempre he salido ileso de la calumnia" porque "tengo mi conciencia tranquila".

En conferencia de prensa, AMLO afirmó que conoce muy bien este tipo de campañas a lo largo de su trayecto político; sin embargo, solicitó que si hay pruebas en contra de sus hermanos Martín y Pío, que se presenten las denuncias y se aplique la ley porque no habrá protección ni impunidad para nadie.

Decir que si hay algún delito de mi hermano, de quién sea, yo no encubro a nadie, es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea debe ser castigado. Independientemente de lo mediático y político, si existen pruebas hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay.

"Como ya existía el video anterior de mi otro hermano (Pío), se puede acumular, en este caso la Fiscalía General o si tiene que ver con lo electoral. Yo tengo mi conciencia tranquila, y conozco muy bien esto, imagínense cuántas he pasado, es la actitud y la reacción por todo lo que estamos haciendo", sostuvo AMLO.

Más adelante, López Obrador precisó que "este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político, según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano".

"Sin embargo se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo. No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar y saquear en el gobierno, es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder", aseveró.

AMLO consideró que este video difundido por Carlos Loret puede tratarse de una reacción porque "debe estar hasta preocupado porque se detuvo al señor (Luis) Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador".

Ellos, añadió, están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años, afortunadamente no han podido con nosotros.

Comentó que no ha hablado ni con David León, excoordinador nacional de Protección Civil, ni con sus hermanos Martín ni Pío; al primero "no lo veo desde hace cinco años".

El jefe del Ejecutivo federal dijo que está entregado por completo a la causa de la transformación que enarbola y defiende en beneficio de la gente.

"Yo ya no me pertenezco, por eso si un hermano, un primo, un cuñado, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad", advirtió.

AMLO reconoció que le costó mucho llegar a la Presidencia

AMLO reconoció que le costó mucho llegar a la Presidencia, con el esfuerzo y sufrimiento de muchas generaciones, e incluso muchos perdieron la vida, como para llegar al gobierno, que eso no entienden sus adversarios, para hacer lo mismo, es decir, robar, mentir y traicionar al pueblo.

"Pues no, llegamos para que las cosas cambien de verdad y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder; la ley sin miramientos, no podemos nosotros fallarle al pueblo", concluyó.

