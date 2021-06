Amparo que juez otorgó a Cabeza de Vaca contra aprehensión, lamentable: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra de un juez que concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para evitar su detención por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Calificó como lamentable que el impartidor de justicia haya otorgado el amparo al mandatario panista, pues no es posible que el Poder Legislativo le retire el fuero para llevarse a cabo la investigación y al final se decida protegerlo.

¿Pero qué esto es muy común, se ampara a Juan Pueblo, se le protege?. No, ese es el problema que tiene el Poder Judicial que protege y ampara sólo a las élites, a los potentados, a los representantes de la llamada clase política o a los dueños de las grandes corporaciones Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Es una justicia de élite, sólo se castiga al que no tiene agarraderas, al que no tiene para comprobar su inocencia, eso está mal, pero hay que respetar la decisión del juez, porque queremos vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco o de cohecho, por eso se respeta la decisión, pero no debe de pasar desapercibida”, subrayó AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el primer mandatario precisó que este tipo de acciones las seguirá denunciando porque antes ni siquiera eso.

Está ordenando un juez que se le dé libertad a una persona acusada de delincuencia organizada y lo mismo, 24 horas para que quede en libertad y es una persona que tiene fama, no quiere decir que sea culpable en el mundo de la delincuencia Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador informó que este jueves firmará una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar para que se atienda el caso de los más de seis mil presos que llevan 20 años sin ser sentenciados.

