Amparos y protestas no frenan a Morena; aprueba en lo general reforma judicial

Con amparos, bloqueos, choques entre manifestantes y el despojo temporal del Palacio Legislativo de San Lázaro en contra, las y los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estrenaron la supermayoría recién conseguida al aprobar la reforma al Poder Judicial, con la que jueces, ministros y magistrados serán designados en las urnas por la población.

El martes, casi siete horas después de lo convocado, el gimnasio de la Sala de Armas en Magdalena Mixhuca fue habilitado “improvisadamente” con sillas y mesas plegables, para convertirse en la sede alterna donde la Cuarta Transformación emitió 359 votos a favor para sacar adelante la reforma constitucional, en medio de un debate ríspido, luego de que desde la madrugada manifestantes bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados y vialidades alternas.

Dispuestos a no dormir, el bloque de la 4T se enfiló a aprobar el proyecto en una sentada, pues el coordinador Ricardo Monreal dio marcha atrás al plan de dividir la discusión en dos partes para tener un descanso entre martes y miércoles, lo cual no ocurrió.

A pesar del trabajo hecho por los servicios parlamentarios para replicar el Salón de Sesiones entre gradas y una cancha, faltaron condiciones que pronto derivaron en desconfianzas, como la ausencia de un cronómetro a la vista o el sistema para verificar el quórum de 372 legisladores con el que arrancó la sesión.

Postura de la oposición

En cuatro ocasiones, la oposición puso en duda la autenticidad de quienes ocuparon los asientos, pues se permitió el ingreso a asesores, equipos de comunicación personal y demás personas.

A nosotros no nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor, nos da lo mismo. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó?, ¿cómo sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido, ¿por qué no dan la cara?, ¿por qué no se presentan?” Josefina Gamboa, diputada panista

Intervenciones más tarde, el emecista Gildardo Pérez Gabino exigió la rectificación del quórum bancada por bancada y nombre por nombre. Sin embargo, Sergio Gutiérrez Luna, en calidad de presidente de Mesa Directiva, consideró improcedente la solicitud y el debate continuó.

El líder de la bancada priista, Rubén Moreira, aclaró que la presencia de su grupo parlamentario era de forma precautoria, pues recordó que dos jueces emitieron suspensiones para ordenar el freno del debate.

“A Mí en lo particular no me gustó la resolución del Tribunal Federal Electoral, en el tema de la sobrerrepresentación, pero dicho esto, dicho esto, la acatamos, porque es un juez, por eso nosotros pedimos que se acaten las dos resoluciones que hoy tenemos”, dijo.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, se burló de la oposición al decir que su papel en el debate fue el de “entretenerlos” por medio de los bloqueos y acusaciones que les adjudicó.

“Ya está instalada la sesión, ya estamos en el marco… Exigimos que nos traten con respeto si quieren que los tratemos con respeto, pero que quede clarito: que la minoría no nos va a imponer las condiciones para hacer nuestro trabajo que nos mandató el pueblo de México”, exclamó desde un atril improvisado sobre una caja y un micrófono.

Ya más entrados en el debate, el coordinador morenista Ricardo Monreal tomó la palabra para defender la reforma, acusando al Poder Judicial de haber incurrido en una “grosera intromisión” en las facultades del Poder Legislativo y dejó claro que los motivos principales detrás de este proyecto fueron las resoluciones judiciales y el contrapeso ejercido por la oposición para frenar reformas presidenciales como la energética, la eléctrica, la de Guardia Nacional y otras que su movimiento político ve como benéficas para la población.

Recalcó ante la oposición que la promesa de aprobar las reformas del Presidente hizo que ganaran 256 de 300 distritos electorales, por lo que sostuvo que los proyectos presentados por el mandatario federal serán aprobados.

“Nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con ésta y las 20 reformas constitucionales…Quiero pedirles, a todos y a todas, tengan confianza. Tenemos una estupenda mujer que nos va a gobernar. No nos distraigamos, vayamos a territorio, expliquemos el propósito de la reforma y la profundidad, debatamos, deliberemos… El Poder Legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía”, exclamó, para luego ser arropado por sus compañeros de bancada que se unieron en palmas y puños en alto para celebrar su mayoría, al Presidente y a la Presidenta electa.

Procedió a leer a su bancada y aliados 22 razones para no dar marcha atrás, entre los que aseguró que con los proyectos por delante se frenará la intromisión del crimen y se garantizará la división de poderes.

“Se ha faltado, con el Poder Judicial y sus convenencieros apoyadores, al respeto a la Constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la toga y el birrete. Pero nosotros no lo vamos a permitir”, subrayó.

