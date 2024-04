AMLO anuncia 'gira del adiós' en todo el país después de las elecciones de junio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que después de las elecciones del 2 de junio iniciará la “gira del adiós” por todo el país, para agradecer a los ciudadanos su acompañamiento y apoyo al movimiento de la Cuarta Transformación que inició en 2018.

“Sí me voy a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo, y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad política, en ningún foro, ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir, no voy a escribir un mensaje por tuit”, afirmó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 15 de abril de 2024 https://t.co/UNyw6Pflyp — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 15, 2024

Durante la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que pasadas las elecciones “nos vamos a soltar el pelo” para llevar a cabo eventos masivos con la ciudadanía en todo el territorio nacional, quienes han sido los precursores del movimiento de la 4T.

“Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando, faltan cinco meses. Después del día 2 de junio voy a recorrer todo el país, no todas las regiones pero sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial.

“(Una gira del adiós) y sobre todo dar gracias a la gente por su apoyo, su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento, lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos. Esto es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite”, afirmó AMLO.

AMLO informó que este fin de semana realizó recorridos de supervisión en Chetumal, Quintana Roo; Xpujil, y Ciudad del Carmen, Campeche, además de un recorrido por el Tren Maya, el viernes y sábado pasado.

“Este fin de semana voy a estar en Guerrero, vamos a la Convención Nacional Bancaria, voy a la Costa Chica para evaluar obras. Voy a Oaxaca a supervisar caminos de mano de obra, rurales, a supervisar la carretera de Oaxaca al Istmo. Vamos a supervisar una planta coquizadora en Salina Cruz, y el domingo en el puerto por la conmemoración de la invasión del puerto, acto con la Marina en Veracruz”, adelantó AMLO.

