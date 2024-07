AMLO anuncia que utilidades de CFE serán para subsidio de energía eléctrica en cinco estados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las utilidades obtenidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán dedicadas al subsidio a los consumidores de energía eléctrica de los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, durante el próximo verano.

“Se va a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica para que en Mexicali, que hay un poco de calor, no mucho, no venga tan alto el precio de la luz, no llegue tan exagerado el precio del recibo porque la CFE va a aportar las utilidades que tenemos con el propósito de mantener el subsidio, no solo Baja California, también Sonora, Baja (California) Sur, Sinaloa hasta Nayarit, en el verano. Esto es una muy buena noticia”, declaró.

Durante el evento “Rescate de la Comisión Federal de Electricidad, evaluación de resultados”, el mandatario indicó que la empresa estatal abastece a 54 millones de hogares con energía, y por fortuna o suerte, comentó, las plantas eléctricas en su mayoría consumen gas, cuyo precio ha estado bajo en estos seis años.

“Aun cuando no ha aumentado el precio de la luz, no han aumentado las tarifas y hemos mantenido el subsidio. Este año ya tiene ganancias importantes la CFE porque se tuvo la suerte que estas plantas en su mayoría consumen gas, el precio del gas ha estado abajo en el tiempo que llevamos; se genera energía eléctrica con menor costo y hay una utilidad razonable”, detalló.

Acompañado de Claudia Sheinbaum, así como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el titular de Marina, Rafael Ojeda, y el director de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que otra buena noticia es que la próxima Presidenta electa se comprometió a que no va a subir, en términos reales, el precio de la luz en el país.

Evaluación de resultados de CFE, desde Mexicali, Baja California https://t.co/CvDhZDyjNA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 5, 2024

Agradeció al Sindicato Único de Trabajadores de Electricidad de la República Mexicana (SUTERM) que no han tenido conflicto con el Gobierno, y por el contrario “nos hemos entendido muy bien”. Además, reconoció el apoyo de Bartlett, quien ha sido “muy eficaz” en la administración de la CFE.

Refrendó su respaldo a la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien “es una mujer preparada, tiene nivel de doctorado, precisamente en energías y tiene sensibilidad, convicciones, es honesta, de modo que es para celebrarlo”.

López Obrador expuso que cuando varias personas le dicen por qué se va a jubilar, les responde que se va contento porque “ya cerré mi ciclo, puedo decir misión cumplida, dediqué más de 40 años a trabajar y a luchar por el pueblo. Imagínense a quién voy a entregar la banda presidencial, a una mujer que va a ser la mejor presidenta; me va a cepillar, va a ser muy buena y vamos a continuar avanzando”.

Informó, por último, que en el recorrido por Sonora junto con Sheinbaum, van a realizar un recorrido por la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la más grande de Latinoamérica, además de que se entregarán 50 mil hectáreas a los pueblos yaquis, en un acto de justicia.

“No expropiamos, no perjudicamos a ningún propietario privado, se compraron las tierras, se le pagó a los propietarios privados para entregar las tierras a los pueblos yaquis. Tenemos recursos porque no hay corrupción en el país, se acabó la robadera y cuando no hay corrupción el presupuesto alcanza y no hace falta endeudar al país ni cobrar impuestos, ni cobrar más por la gasolina y la luz”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT