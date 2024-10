Anuncia Morena cambios a iniciativa de 'supremacía constitucional'; retirarán modificaciones del artículo 1

La bancada de Morena presentaba ayer en el pleno del Senado, una iniciativa de reforma a los artículos 1°, 103, 105 y 107 de la Constitución, con el fin de que ningún recurso legal que sea interpuesto en el Poder Judicial logre frenar o invalide una reforma de este tipo.

La bancada de Morena “descafeíno” la iniciativa de “supremacía constitucional” al eliminar las reformas a los artículos primero y 105 de la Carta Magna, así como los cinco transitorios, para no llegar a una crisis constitucional donde un Poder esté por encima del otro.

Así lo anunció Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, tras señalar que después de un análisis exhaustivo y escuchar las voces de académicos, partidos de oposición, senadores y diputados, se concluyó que había que hacer un cambio a la iniciativa.

Comentó en entrevista, que la reforma tenía como objetivo hacer inimpugnables los cambios a la Constitución, además de reforzar lo que ya estaba en la Ley de Amparo y que está implícito en la Carta Magna.

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, (…) y seguramente vamos a hacer modificaciones de fondo. (…) Pero, si hay dudas en ese sentido, es mejor no mover el artículo primero constitucional y esa modificación no va, no prospera, se retira.

“(…) Estamos prácticamente tratando retirar también el 105, la modificación, y nada más dejar el 103, 107. Es importante también que ningún transitorio queremos que transite, ¿por qué?, porque no queremos profundizar y menos llegar a una crisis constitucional en el sentido de que el Poder Legislativo quiere estar encima del Poder Judicial. Pero, tampoco aceptamos que el Poder Judicial esté encima del Poder Legislativo”, afirmó.

El legislador tabasqueño reconoció que hay “mucho ruido” por esta iniciativa y “tenemos que escuchar las voces que se están manifestando”. Insistió que el principio fundamental de la iniciativa “es dejar con mucha claridad que las reformas constitucionales no son impugnables”.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, confirmó que sí se presentará una modificación a la inciativa. Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador informó que se retirará la propuesta que modifica el Artículo 1° .

“Vamos a presentar alguna modificación […] anoche revisamos si jurídica y políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo primero de la Constitución y una de las reservar que vamos a proponer y seguramente retiraremos es la propuesta en cuanto a la modificación del artículo primero de la Constitución, específicamente a la no convencionalidad de las leyes, esto es, nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 constitucional”, explicó.

De igual forma explicó que “Vamos a retirar en el transcurso del día la parte que corresponde a la anticonvencionalidad de la ley, va a ser en el marco de la reforma al Poder Judicial”.

Por su parte el senador Javier Corral informó a través de su cuenta de X que, Augusto López ya había confirmado sobre el retiro de esta propuesta "me confirmó que se retira la propuesta de adición al artículo Primero de la Constitución".

De igual forma celebró la decisión pues afirma que es una sensibilidad a los alertamientos que hicieron diversas organizaciones y colectivos de derechos.

Oposición califica de locura esta iniciativa

A su vez, los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, calificaron como una locura la propuesta que transgrede acuerdos y tratados internacionales, y el país camina hacia un régimen sin derechos, libertades y autoritario.

El senador priista presentó 13 razones para votar en contra de dicha reforma morenista, entre ellas la violación al principio de control constitucional; principio de no retroactividad y protección de derechos humanos; riesgo de autoritarismo y consolidación del poder; posible conflicto con tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad.

Implicaciones en el proceso de reforma judicial y reconocimiento de fallos en la reforma previa; elimina el principio de supremacía constitucional; desprotección de los derechos fundamentales y retroceso en la protección constitucionales, entre otros, subrayó.

En tanto, el panista Cortés Mendoza hizo un llamado “a que le paren a esta locura de poder con el que está Morena” y retiren la iniciativa en su totalidad.

