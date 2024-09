Inhabilitan por un año a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua inhabilitó por un año al senador de Morena, Javier Corral Jurado, por las investigaciones en su contra por enriquecimiento oculto.

La determinación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se tomó después de que el exgobernador de Chihuahua no presentó en su declaración patrimonial la justificación de la compra de un terreno en Ciudad Juárez.

El magistrado de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Gerardo Naranjo Espinoza, consideró que existían elementos suficientes para suponer que Javier Corral cometió la conducta de “enriquecimiento oculto”.

La denuncia fue presentada por Omar Bazán Flores, quien desde 2019, ha afirmado que omitir la presentación de documentos que acreditaban la compra del terreno impidió la apertura de un expediente.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua inhabilitó por un año al senador de Morena, Javier Corral. Foto: Especial.

El senador de Morena ha enfrentado una investigación por peculado, la cual fue conducida por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, misma que intentó detenerlo en la Ciudad de México.

Ese día el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, decidió no colaborar con las autoridades de Chihuahua, por lo que Javier Corral fue liberado.

El pasado 29 de agosto, el exgobernador de Chihuahua asumió por Morena como senador de la República, donde se desempeña como presidente de la Comisión de Justicia.

“Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios, nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones, lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña no sólo política de persecución, también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal”, aseguró el expanista ese día.

Ahora, con la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua se Corral Jurado no podrá desempeñar cargo o función de cualquier orden de gobierno, así como participar en licitaciones u otros procedimientos relacionados.