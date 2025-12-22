SEP amplía los recursos al programa LEEN

Con un presupuesto de 26 mil millones de pesos, el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) beneficiará a más de 143 mil planteles de educación básica para el próximo año.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó en un comunicado que el próximo año se priorizará la atención a planteles con mayores necesidades y ubicados en zonas de alta marginación, a escuelas situadas en entidades con Planes de Justicia Indígena, así como a los Centros de Atención Múltiple (CAM).

El Tip: Este mes aún se entregan apoyos a 776 escuelas de los estados de Puebla y Veracruz, con un monto de 238 millones de pesos.

“La Escuela es Nuestra es uno de los programas sociales más importantes del segundo piso de la Cuarta Transformación; por ello, para 2026 recibirá un incremento de mil millones de pesos, con lo que su presupuesto ascenderá a 26 mil millones de pesos”, aseguró el secretario.

Recordó que en 2025, el programa LEEN mejoró la infraestructura de 74 mil 250 planteles en todo el país, con lo que se benefició a 8.1 millones de alumnos, quienes ahora cuentan con espacios seguros y en buenas condiciones para recibir sus aprendizajes. Tuvo una inversión social de 25 mil millones de pesos.

La directora del programa, Pamela López Ruiz, destacó que, del total de escuelas beneficiadas en 2025, 68 mil 11 correspondieron a educación básica; entre ellas, resaltó la rehabilitación de 16 mil 796 planteles de secundaria, con una inversión de 5 mil 128 millones de pesos.