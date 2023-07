Aplica gobierno mecanismo para atender rezago en detenciones, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que como parte de la estrategia para hacer frente a la inseguridad, su gobierno implementó un mecanismo para que en grupos coordinados de funcionarios federales y locales atiendan el rezago de órdenes de aprehensión en los estados.

Durante la conferencia que ofreció en Palacio Nacional, dijo que aunque no lo había dado a conocer, porque en seguridad se requiere proceder con sigilo, es un mecanismo que ya está funcionando para detener a delincuentes en municipios.

Señaló que particularmente está orientado a los municipios con mayor incidencia delictiva y con el objetivo de reducir la inseguridad en los municipios.

Es bastante el rezago de órdenes de aprehensión no ejecutadas

"Se están formando equipos de trabajo para actuar en municipios donde tenemos más incidencia delictiva y en especial homicidios, hay en algunos estados en donde es bastante el rezago de órdenes de aprehensión no ejecutadas y hay gente que está cometiendo delitos, en Baja California y otras partes", explicó el presidente.

Apuntó que: "Entonces, va un equipo conjunto de todas las áreas de seguridad a trabajar sobre esos casos, para enfrentar el flagelo de la violencia y reducir los homicidios, es algo que estamos llevando a cabo, siempre en coordinación con las autoridades estatales”, declaró.

El Presidente de la República refirió que en su administración también están trabajando para evitar que incremente el consumo de drogas en México, como sucede en Estados Unidos, para lo cual reiteró que se reforzará la implementación de los programas sociales, para atender las causas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Que haya atención a los jóvenes, que no los enganchen, que no tengan motivos para consumir la droga, si logramos que no consuman la droga ya estamos a salvo, porque lo peor en ese mundo es el consumo, el que haya demanda, tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias y porque tenemos que estar juntos, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya narcotráfico, tenemos que hacerlo, pero también cuidar nosotros que no tengamos demanda, porque esa es la diferencia, de que ellos lamentablemente tienen mucha demanda, consumo y es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes por el fentanilo, 120 mil jóvenes al año por consumo de fentanilo, eso afortunadamente no lo tenemos aquí”, indicó.

Seguirá recomendando canciones sanas

Por ello, el presidente López Obrador dijo que para evitar el consumo “nos estamos metiendo hasta en la música” para proponer alternativas a los jóvenes de canciones que no sean las que hacen apología del crimen organizado.

En ese sentido, dijo que continuará presentando canciones en sus mañaneras, pero están hablando con quienes tienen los derechos para contar con los permisos necesarios, ya que sólo tuvieron problema con una canción del Grupo Frontera, que en dos días se las autorizaron.

"Ya viene el segundo álbum, queríamos empezar hoy, pero queremos ir hablando con compositores, cantantes productores, para que no nos censuren después por derechos de autor y nada más que nos dejen pasarla aquí y luego ponerla en la plataforma nuestra. Todos se han portado muy bien”, comentó.

DAN