Aprobación fast track a reformas en Senado acrecienta diferendos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la forma en que actuaron los senadores de Morena y sus aliados en la sesión del viernes pasado para aprobar 17 reformas porque, dijo, se cumplieron todos los requisitos legales. ¿Dónde está la ilegalidad?, preguntó el mandatario, y sostuvo que ahora la oposición buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convierta en la “gran alcahueta” del bloque conservador.

Señaló que la sesión en la que los legisladores afines a la 4T cambiaron de sede no violó ninguna norma y, a pesar de las protestas de la oposición, se realizó conforme a la ley y ganó la mayoría.

“Bueno, y lo otro que no quieren aceptar es que hay una mayoría. No hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Antes lo hacían en Banamex, el recinto alterno era en Banamex, o sea, en las madrugadas los llevaban con camiones y escoltados”, denunció el Presidente.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que la oposición puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No pasa nada, no pasa nada. O sea, ya si van a convertir a la Corte ya por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, pues ya también ya se verá, diría el corrido o ya el corrido lo dirá”, ironizó el mandatario.

Agregó que, durante la reunión con los legisladores, no le explicaron que la sesión ya se había iniciado en el Senado, mientras él les pedía que prolongaran el tiempo legislativo para que le diera tiempo de hablar sobre la protesta de los opositores que tomaron la tribuna, pues sabía que no iban a aguantar estar tanto tiempo en lucha.

“Lo único que ya me dijeron es que no se podía que se le informara más a la gente, porque era muy oportuno, era muy oportuno porque era demostrar de que todo era politiquería; entre más tiempo se mantenía el debate, mejor. Además, pues con todo respeto, no iban a aguantar, como cuando vinieron aquí los de Frenaa, que trajeron las carpas, pero estaban vacías, porque ellos no están acostumbrados a eso; puro fifí”, expresó el mandatario.

Explicó que los legisladores abrieron la sesión con el quórum mínimo y de inmediato decretaron un receso para ir a verlo y regresaron a sesionar, pero en un lugar alterno y sin la oposición presente.

“Sí, yo eso es lo que quería, yo eso era lo que quería, pero se les acaba el periodo. (Un extraordinario) no se puede porque también es importante que lo sepa la gente, en la Permanente el bloque conservador tiene mayoría; entonces, para convocar a un periodo extraordinario se requiere que el bloque conservador esté de acuerdo; entonces, no hay posibilidad, y sí es importante pues tener la nueva ley del Conacyt”, dijo López Obrador.

Incluso, adelantó que el próximo miércoles acudirá a la conferencia mañanera la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para explicar cómo se desarrolló el ventilador mexicano para pacientes graves de Covid y cuándo estará lista la vacuna Patria, para prevenir esta enfermedad.

López Obrador rechazó que la forma en que actuaron los partidos Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES sea la misma en que legislaba el PRI cuando era partido hegemónico.

“Se discutieron donde tenían que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron. Después, pasaron a la Cámara de senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas. Y no hay ninguna de esas reformas que se parezca a lo que hicieron cuando aprobaron la reforma fiscal para aumentar los impuestos, cuando aprobaron la privatización de la industria eléctrica y del petróleo, cuando aprobaron lo de las Afores, cuando aprobaron aumentar el IVA, cuando aprobaron aumentar las gasolinas, o sea, nada que ver”, aseveró el Presidente.



​Algunas de las leyes que fueron aprobadas el viernes son:

​De Aeropuertos

De Aviación Civil

La General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Del Mercado de Valores

De Fondos de Inversión, en materia de apoyo al mercado bursátil

No debe haber lugar a dudas en los votos, dice Armenta

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, defendió la legalidad de las votaciones de la última sesión del periodo ordinario.

Ante los señalamientos de las bancadas de oposición, que han advertido sobre la presentación de recursos ante la Suprema Corte y los cuestionamientos por las irregularidades en las votaciones, argumentó que cualquier confusión en los votos sobre las reformas que se aprobaron se debió a las condiciones en las que tuvieron que sesionar al cambiar de sede.

El viernes pasado, los senadores de Morena y sus aliados sesionaron en la Antigua Casona de Xicoténcatl, ante la toma de tribuna que el bloque de contención realizó en la actual sede del Senado para demandar el nombramiento de por lo menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Ante esta situación, señalaron anomalías en las votaciones, por lo que Armenta señaló que no debe haber lugar a dudas o especulaciones.

Argumentó que si hubo confusión en las votaciones cuando se escucharon en las transmisiones se debió a las limitaciones del espacio.

“La última sesión ordinaria del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura se llevó a cabo en la antigua sede del Senado de la República, adaptándose un espacio para tal fin, por lo que se tuvieron algunas limitaciones materiales, pero siempre se contó con el apoyo del personal y de los recursos materiales de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

“Por lo que toda declaratoria queda respaldada con los registros generados de las votaciones, tanto en el sentido dado por cada senador en particular, sea a favor, en contra o abstención, así como en el conteo general, lo cual podrá comprobarse en los elementos documentales de dicha Secretaría General, así como en la versión estenográfica”, declaró.

Acusan “cochinero” por parte de Morena



Partidos de oposición calificaron como “un cochinero parlamentario” las reformas aprobadas “sin reflexión o análisis” por parte de Morena y sus aliados en el cierre del periodo ordinario de sesiones, y adelantaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, señalaron, no se siguió el proceso normativo.

En entrevista con La Razón, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que son reformas regresivas, ya que no reconocen el “fracaso” del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al haber desaparecido el Seguro Popular, pues quitaron opciones de salud que daban resultados para los mexicanos.

Además, reprochó que se haya “golpeado” a los investigadores, al retirarles becas, así como desaparecer la Financiera Rural, que era un apoyo para que los agricultores pudieran sobrevivir.

“Hay desaseo parlamentario del oficialismo, que se agravó con lo sucedido el sábado por la madrugada. No sesionó la Comisión de Ciencia y Tecnología y así lo sacaron, sin análisis ni reflexión; esto nos lleva a interponer acciones de inconstitucionalidad”, explicó.

Señaló que no tienen más opción que las acciones de inconstitucionalidad y adelantó que comenzarán su construcción la siguiente semana junto al bloque de contención, debido a que no se cumplió con la legalidad parlamentaria.

“Son actos inconstitucionales. No cumplieron con toda la legalidad parlamentaria desde Cámara de Diputados, donde se dispensó lecturas en lugar de pasar a comisiones; todo en fast track. Un cochinero parlamentario, por eso son actos de inconstitucionalidad y los vamos a presentar, salvando a la 3 de 3 y la minuta de los jóvenes”, dijo.

Sostuvo que seguirán en la batalla y prueba de ello es que se tomó la tribuna del Senado y no se dejó sesionar, por lo que aseguró que el bloque opositor está muy firme.

El viernes por la noche, Morena y los partidos que son sus aliados lograron conseguir el quórum necesario y reanudar la sesión suspendida, en una sede alterna, la vieja casona de Xicoténcatl, donde sacaron 17 reformas.

Al respecto, el senador del PRI Ángel García Yáñez señaló que no se pueden presentar iniciativas sin pasar por una reflexión en comisiones, debido a que las aprobadas no siguieron el proceso parlamentario y tampoco se tomaron en cuenta los efectos que puedan tener.

“Están más preocupados por el 2024, que no les importa a quién puedan perjudicar. Ya están llegando a una sinrazón absoluta y a eso le llaman democracia. No hay diálogo, no hay debate y ellos se sienten con todo el poder de decidir. Abusan y no hacen caso a los demás partidos”, dijo.

Al opinar al respecto, la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, mencionó que “es increíble que los legisladores de Morena tuvieron que salir como los bandidos” y llegaron a Palacio Nacional a esperar línea.

“Sesionaron sin discutir ni analizar, votando por instrucción y afectando directamente a los ciudadanos, sin debatir a fondo los temas de salud y dañando a los campesinos, pero eso nos refleja que son autoritarios”, dijo.

Anticipó que van a impugnar las leyes aprobadas, exceptuando la 3 de 3, y aclaró que tienen un mes para interponer las acciones legales.

La también panista Kenia López Rabadán calificó como pésimo el precedente que se dio en la Cámara de Senadores al cerrar su periodo de sesiones.

“Con argucias y trampas, el oficialismo de Morena, Verde, PT y PES fueron orillando las cosas para, en tan sólo cinco horas, destruir lo que ha costado décadas construir”, manifestó.

Segregan iniciativas sin visto bueno de 4T



Varias iniciativas de ley fueron castigadas durante el proceso legislativo que recientemente se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, que, por no tener el aval de la Cuarta Transformación, van a seguir segregadas y en segundos planos.

Propuestas en pro del bienestar animal, la seguridad vial, el respeto a personas de la diversidad sexual o la salud de niñas, niños y adolescentes no corrieron con la misma suerte que el paquete de ocho proyectos, en su mayoría presidenciales, que fueron aprobados sin discusión y por la vía rápida en la Cámara baja en 24 horas, la semana pasada, durante el llamado maratón legislativo.

Desde la apertura del segundo año de la LXV Legislatura, el 2 de septiembre del 2022, la mayoría que integran Morena, PT y PVEM en San Lázaro aceleraron los trámites para darle salida a iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, como fue la reforma a cuatro leyes con las que se traspasó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, y que recientemente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 10 de octubre del año pasado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que al día siguiente se les dispensarían trámites a tres iniciativas: prohibir la circulación de unidades de doble remolque, para evitar más accidentes y muertes en vialidades; las corridas de toros, para evitar la tortura animal, y que el dinero sin reclamar se destinara a seguridad nacional.

Sin embargo, llegado el 11 de octubre, los dos primeros proyectos fueron sacados de último momento del orden del día y hasta la fecha siguen varados, pues aunque se había anunciado que podrían avanzar en consenso, éste no se dio.

En su momento, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, afirmó que “no van a tener consenso nunca”, pues refirió que al interior de la bancada guinda y de otros grupos parlamentarios había inconformidad y se tendría que analizar con más tiempo.

Por el contrario, la tercera iniciativa, propuesta por él sí logró ver la luz en fast track, con lo que se avaló modificar la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero en cuentas bancarias sin movimiento durante seis años sea utilizado en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad a nivel federal, estatal y municipal.

Uno de los ocho “albazos” aprobados en el maratón legislativo del 24 y 25 de abril fue la reforma para transferir funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de la Función Pública.

Este proyecto sí fue aprobado unas horas antes, pero sin mayor discusión, en la Comisión de Gobernación y Población.

Es en esta comisión donde se mantiene en pausa la discusión de una reforma a los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que las asociaciones religiosas se abstengan de proferir discursos de odio y discriminar a personas o grupos por cualquier condición o circunstancia.

Durante el segundo periodo de este segundo año de la legislatura, diputados de Morena plantearon iniciativas que congenian con objetivos con la campaña federal “Estrategia en el aula: prevención de adicciones”, pues propusieron alejar los puntos de venta de cigarros y bebidas alcohólicas de centros escolares y así combatir que sean consumidos por menores de edad. Sin embargo, el estatus de estas propuestas sigue pendiente de procesamiento.

A esto se suma la reforma para hacer obligatorio tener por lo menos dos días de descanso por cada cinco trabajados aprobada en comisión la semana pasada, pero que tampoco vio la luz en el pleno. A pesar de ello, la bancada mayoritaria se comprometió a que sería uno de los primeros temas en avalar para el próximo periodo que arranca en septiembre.