Aprueba y publica 4T decreto para evadir la veda y promover ratificación

A partir de este viernes, los servidores públicos podrán difundir propaganda gubernamental sin preocuparse por la veda por la revocación de mandato, debido a la aprobación de un decreto que fue avalado en el Senado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A pocas horas de que los senadores de la mayoría legislativa lo aprobaron ayer, el DOF formalizó el decreto interpretativo al incluirlo en su edición vespertina y notificar que su vigencia es a partir del 18 de marzo.

El decreto precisa que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Y agrega que “tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público (...) que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.

Dicho decreto fue avalado en el Senado después de una sesión reventada la noche del miércoles, en la que a Morena no le alcanzaron los votos ni el quorum, y luego de que en la sesión de este jueves la mayoría legislativa se enfrentó con la oposición, porque al inicio no quiso registrar sus sufragios.

Al final, la votación en lo general fue de 67 a favor y 37 en contra, mientras que en lo particular quedó en 67 a favor y 34 en contra, por lo que los senadores de Morena festejaron con gritos de: “¡sí se pudo, sí se pudo!”.

Durante el debate en lo particular, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu recordó a los morenistas que el decreto aprobado estaba lleno de errores y que incluso debía ser devuelto a la Cámara de Diputados.

Advirtió que lo más peligroso es que buscan dejar sin validez los procedimientos que ya hay en contra de los miembros de Morena y pretenden evadir sanciones.

El senador Damián Zepeda enfatizó que la preocupación no sólo es porque van a promover la revocación de mandato, sino que a través de este decreto quieren que los funcionarios se mantengan activos en la promoción durante los comicios de este año, los del 2023 y los presidenciales del 2024.

El senador por Guerrero, Manuel Añorve, dijo que quieren obligar a los funcionarios a promover la revocación, pero ironizó que “va a juntar más (gente) un accidente de tránsito que un servidor público al que quieran obligar a promover la revocación”.

El senador panista Erandi Bermúdez dijo que la revocación de mandato sólo es un ejercicio para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se entere “dónde está parado”.

Recordó que después de los 30 millones de votos del 2018 y los 15 millones que registró Morena en las elecciones del 2021, ahora quiere saber “cuánto pesa su nombre”.

“Quiere saber dónde está parado frente a las elecciones de las seis gubernaturas y, sobre todo, para saber cómo va a llegar a las elecciones de 2024”, indicó.

El bloque de contención también le advirtió a Morena que con el desprecio que muestra a las minorías, en los más de dos años que faltan para el fin del Gobierno actual, no avanzarán las reformas constitucionales.

Faltan más de dos años a esta Legislatura y con estos amagues no sé cómo van a construir una sola reforma constitucional en este pleno

Julen Rementería, Coordinador del Partido Acción Nacional

El coordinador del PAN, Julen Rementería, les recordó que deben mostrar más respeto, porque falta mucho y los números no les alcanzan para sus reformas a la Constitución.

“Faltan más de dos años de esta Legislatura y con estos amagues no sé cómo van a construir una sola reforma constitucional en este pleno, porque no les alcanza y no habrá ni nombramientos ni aprobaciones a reformas en la Constitución, y lo tienen que entender y tienen que transitar”, indicó.

El líder de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que ahora que Morena se ufana de estar en el movimiento de la Cuarta Transformación, debe recordar cuando eran opositores, porque con la actitud de intolerancia no van a construir nada.

En el mismo sentido se expresó el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda: “Recordemos que para reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, que no las tienen”.

Alerta Córdova sobre “trampas” en ejercicio

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó sobre quienes hacen “trampa”, cometen fraude a la ley y pretenden engañar a la población y a las autoridades, en el marco de la revocación de mandato.

Al participar en la firma de un convenio con la Red México, reafirmó que se están violando de forma sistemática las reglas en la propaganda de revocación.

Apuntó que en “la competencia electoral, quien viola la ley, erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia, y, en consecuencia, no sólo hace trampa, comete fraude a las leyes y ahuyenta a los electores de las urnas”.

Por ello, subrayó: “En el INE no queremos que la polarización y la intolerancia se sigan extendiendo por el país, ni a quienes a través de la trampa y la mentira pretenden engañar a la población y a las autoridades”.

Córdova enfatizó que, como institución, le apuestan a la construcción de la ciudadanía, “no a la agudización de las diferencias, la polarización e intolerancia que la historia ha enseñado que se puede convertir en violencia”.

“Eso no lo queremos, ni de cara a la revocación de mandato, ni en las elecciones de junio del 2022, ni menos aún en las grandes elecciones, las macro elecciones que serán las más grandes y más, por ende, complejas de la historia, que serán las elecciones de 2024”, remarcó.

La competencia electoral de quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia, y, en consecuencia, no sólo hace trampa, comete fraude a las leyes y ahuyenta a las y los electores de las urnas

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE

El consejero presidente apuntó que, aunque en México se han creado suficientes procedimientos para la equidad de la competencia democrática y para erradicar la subcultura de la trampa, ésta prevalece, al grado de que en el proceso de revocación “los muertos” promovieron este ejercicio.

También acompañó a la doctora Yanina Welp en la Conferencia Magistral Estacional de Invierno 2021: Democracia y Mecanismos de la Participación Ciudadana, en donde mencionó que los mecanismos de democracia directa enfrentan un desafío, ya que pueden convertirse en “la tiranía de la mayoría”.

“Aquella en la que sólo la mayoría importa, o sólo la minoría más amplia hace valer su voz a costa del resto de las minorías, aniquilando así la pluralidad y la inclusión de todas las voces, y como decía (Alexis de) Tocqueville, ‘la tiranía de la mayoría es tan tiránica como la tiranía de un solo hombre’”, expresó.

Córdova Vianello se refirió a la aprobación del decreto que permitirá a servidores públicos promover la revocación de, acción hasta ahora prohibida por veda establecida en la ley, y reiteró que no se pueden cambiar las reglas a mitad del juego pues, dijo, no es democrático.

“Hoy estamos viendo un triste espectáculo en el cual la mayoría que aprobó esa reforma constitucional, y que aprobó la ley, está tratando de, a medio partido, a medio juego, a la mitad de la revocación de mandato, introducir un cambio de interpretación respecto de lo que ellos pusieron en la ley”, expresó.

“Se sigue acusando que el INE está tratando de ser sensor e impedir la participación de los funcionarios públicos e impedir la participación de los partidos políticos, cuando esa prohibición se estableció por las mayorías”, finalizó.

“La traen despeinada”: Téllez a Cordero

La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseveró que a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, “la traen más despeinada que cuando estaba en la Corte”.

Después de la votación en lo general del decreto en materia de propaganda gubernamental, que permitirá que los servidores públicos difundan la revocación de mandato, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue objeto de varias críticas porque, en principio, no permitió el registro de todos los votos de la oposición y rápidamente cerró la votación.

Ante la presión del grupo de Morena para que de inmediato se discutiera en lo particular el dictamen, y la exigencia de la oposición para que se registraran todos los votos, la senadora Lilly Téllez ironizó que la traían “despeinada”.

Y es que Sánchez Cordero rechazó todos los argumentos que le presentaron sobre su “parcialidad” para favorecer la votación de Morena, pero no pudo evitar mostrar su nerviosismo en la conducción de la sesión.

Por ello, la senadora panista, al tomar la palabra, retomó las expresiones de Martha Lucía Micher respecto a que había que llevar “de las greñas” a los senadores a la sesión.

“A usted, señora presidenta, ya la traen más despeinada que cuando estaba en la Corte, haciendo alusión al lenguaje de la senadora Martha Lucía Micher, que iban a traer de las greñas a los senadores”, indicó.

Y arremetió: “No se deje tratar así, menos usted, que fue ministra, ahora entiendo por qué es pluri, es usted una tramposa, señora presidenta”.

Desde su escaño, Téllez también mencionó los nombres de algunos de los senadores de Morena que contribuyeron a la falta de quorum en la sesión del miércoles: “Pase de lista a los senadores que Malú Micher trajo de las greñas: Juan Quiñonez, Nestora Salgado, Eva Galaz, Rosa Elena Jiménez, Miguel Ángel Lucero.”

Por alusiones, el senador Miguel Ángel Lucero respondió: “Senadora Lilly Téllez, le pido que esté a la altura de este parlamento, a mí nadie me trajo de las greñas, porque ni tengo”, y justificó que su ausencia fue porque tenía un vuelo programado, “pero aquí estoy por mi propia voluntad y por mi convicción, no como ustedes, que son traidores a la patria”.

A su vez, la senadora Eva Galaz también quiso hacer la aclaración de por qué no estuvo en la sesión del miércoles, y afirmó que tiene problemas de salud.

“Quiero hacer una aclaración, que yo, ayer, me tuve que ir por cuestión de salud. Hoy me regresé porque tengo la responsabilidad de mi senaduría, no porque me trajeran de las greñas”.

Consejeros del INE, en la mira de Subcomisión de juicio político

La Cámara de Diputados tiene 16 solicitudes de juicio político pendientes por tramitar, entre éstas las interpuestas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

Ayer se llevó a cabo, de manera privada, la instalación de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, que tiene competencia para sustanciar el procedimiento de juicio político y cuyos integrantes se encargarán de determinar la procedencia o no de las 16 solicitudes contra servidores públicos.

El presidente de la Subcomisión, Alejandro Moreno Cárdenas (del PRI), aseguró que no aceptarán presiones ni recomendaciones de nadie sobre los casos pendientes.

“No será una Comisión que sea solapar y tolere a nadie, ni proteja a nadie, pero tampoco será una Comisión que ande persiguiendo a funcionarios y servidores públicos”, apuntó el también dirigente nacional del PRI.

“Vamos a actuar con toda responsabilidad. Lo que sí hemos señalado, y lo digo con toda claridad: el INE tiene todo nuestro apoyo y respaldo para fortalecer su autonomía y respeto, eso es lo que vamos a hacer. Queremos instituciones fuertes; no van a ser discusiones que sólo se basen en dimes, en diretes y en el tema político; serán discusiones en las que estaremos apegados a la ley”, puntualizó.

Respecto a las solicitudes pendientes, explicó que son “14 que cumplieron en tiempo y forma con el procedimiento para ser analizadas y discutidas en la pasada legislatura, y dos más en las que a partir de hoy corre el tiempo para empezar a cumplir con nuestra responsabilidad”; sin embargo, el priista no ofreció detalles de estos casos.

En la lista figuran también solicitudes de juicio político contra exgobernadores e incluso contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, interpuesta por el líder del Frente Nacional Ciudadano (Frenaa), Gilberto Lozano, además de otra contra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

El diputado de Morena Hamlet García expuso que impulsará la petición de juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, presentada en el 2021 por el diputado Gerardo Fernández Noroña, aunque están analizando si sigue vigente.

“Veo que hay un ánimo generalizado de los integrantes de la comisión de realizar un análisis muy profesional”, apuntó el diputado de Morena.

No será una Comisión que sea solapar y tolere a nadie, ni proteja a nadie, pero tampoco será una Comisión que ande persiguiendo a funcionarios y servidores públicos

Alejandro Moreno, Dirigente nacional del PRI

Al respecto, explicó que el director jurídico de la Cámara de Diputados les remitirá los expedientes para iniciar con el análisis.

“Tenemos todos los casos de la anterior Legislatura, son más de 100, entre ellos el del diputado Noroña contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como otras 16 en esta Legislatura, entre las cuales también hay otras contra los consejeros del INE”, puntualizó.

“El juicio es un mecanismo constitucional para escuchar a los ciudadanos; es quizá el mecanismo de justicia más directo, porque el mecanismo establece que cualquier ciudadano puede presentar esta demanda, que puede culminar con la destitución y la inhabilitación de los servidores públicos; entonces, todas las demandas son relevantes”, manifestó el morenista.

La Subcomisión está integrada por diputados de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, presididas por el diputado priista Alejandro Moreno Cárdenas y por el panista Felipe Fernando Macías Olvera, respectivamente.

Los integrantes son Ramiro Robledo Ruiz, Pablo Amílcar Sandoval y Julio César Moreno Rivera, de Morena; Jorge Arturo Espadas Galván (del PAN); Gerardo Fernández Noroña (del PT), y Javier Huacus Esquivel (del PRD).

También están Hamlet García Almaguer y Leonel Godoy Rangel (de Morena); Lizbeth Mata Lozano (del PAN); Rubén Moreira Valdez; Rocío Corona (PRI), y Julieta Mejía Ibáñez (de MC).

No pasará destitución de Córdova y Murayama: AN

El PAN en el Senado aseguró que no pasará el juicio político en contra de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, porque se requieren las dos terceras partes de los votos, que no tiene Morena.

El senador Damián Zepeda acusó que este acto en contra de los dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) es una muestra más del autoritarismo de la mayoría legislativa y su Gobierno.

Pero aseveró que a los senadores del guinda, quienes “se burlan de las minorías”, es en esas votaciones donde van a sentir su importancia, ya que no pasará la destitución de los consejeros.

“Hoy, en la Cámara de Diputados inicia una muestra más de la soberbia y del autoritarismo de Morena en el Gobierno, quieren acabar con el INE, le iniciaron hoy juicio político al presidente del INE y a un consejero, que lo que han hecho es defender la autonomía y la independencia del órgano electoral en México, eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial.

“Pero desde ahorita les decimos, para que vean que los votos sí cuentan, sobre nuestro cadáver acaban con el INE, jamás van a lograr los votos que requieren, porque requieren las dos terceras partes, sobre nuestro cadáver, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano que garantizó que su presidente sea presidente el día de hoy, sigan soñando”, manifestó.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, estimó que los juicios políticos son parte de una estrategia política y recordó que la Cámara de Diputados es el órgano inquisidor y el Senado de la República el de sentencia, por lo que los legisladores estarán atentos a lo que resuelvan en San Lázaro.

Al ser cuestionado sobre el trabajo del INE en la revocación, estimó que podría hacer más: “Creo que el INE está actuando en razón de sus facultades, pero creo que también está intentando que la revocación no resulte, es decir, tener menos casillas, restringir el número de electores”.