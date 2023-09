¿Cuántos buscan la Presidencia de México por la vía independiente? Chécalo aquí

Además del actor Eduardo Verástegui y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, otras 25 personas se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar la Presidencia de la República por la vía independiente.

En entrevista, el consejero electoral Martín Faz detalló que de los 27 aspirantes, sólo seis presentaron toda la documentación requerida y a quienes esta tarde se les entregará una constancia para que arranquen con la recolección de firmas para validar su aspiración.

Explicó que para ello podrán iniciar a recabarlas a partir de mañana y hasta el 3 de enero. Agregó que quienes no cumplieron con la documentación, tienen un plazo de 48 horas para subsanar la entrega.

Los seis que cumplieron la entrega fueron el actor Eduardo Verástegui; el exgobernador Ulises Ruiz; Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES); el ciudadano César Enrique Asiain del Castillo; María Ofelia Egar, de la organización Tribu de la Vaca Morada, y la ciudadana Rocío Gabriela González.

Otros de los anotados fueron Francisco Gerardo Becerra Ávalos, de Clistenes y MONBEC, A.; Fortino Rangel Amézquita, de Gran Mexican Presidencia, A. C.; Francisco Javier Becerril López, de la asociación Evolución Riqueza Humana, A.C.; Antonio Correa González, de Unidad Popular Mexicana de Servicios Social, A. C.; Fernando Mauricio Jiménez Chávez, de Excelencia Política, A. C.

También Porfirio Moreno Jiménez, de Fuerza Progresista Ciudadana por Hidalgo, A. C.; Jorge Basurto Vargas, de MEUNIJASEV, A. C.; Carlos Castillo Cabrera, de Verde Vive Ilse, A. C.; Manuel Antonio Romo Aguirre, de Jornada Ciudadana, A. C.; Gustavo González Valdez, de Llevando México a la Cumbre, A. C., Gustavo Adolfo Alcántara González, de Selección Independientes de madres, padres e hijos mexicanos, A. C.

Así mismo Pablo Fuentes Soto, de Patria Querida del Cielo, A. C; Leodegario Pozos Vergara, de Productores de México, A. C.; Ignacio Benavente Torres, de Pro Libertad y Derechos Humanos en América, A. C., y los ciudadanos Carlos Baldemar Olivas Corral, Salomón López López, Simón Pérez Torres, Renato Emilio Sánchez Carmona, Ramiro Díaz Hernández, Emilio Cosgaya Rodríguez y Melchor Ortega Espinar.

El consejero precisó que para obtener la candidatura, deberán obtener alrededor de 960 mil firmas de apoyo.