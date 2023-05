Arranca Agricultura entrega de fertilizante gratuito a productores de pequeña escala en Jalisco

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, puso en marcha en Jalisco el programa Fertilizantes para el Bienestar, que apoyará por primera vez a más de 42 mil agricultores, con más de 24 mil toneladas del insumo y la atención de más de 62 mil hectáreas de esta entidad que ha sido punta de lanza en la producción de alimentos del país.

Estamos dando una respuesta justa a la solicitud de todos los agricultores del país, era un compromiso que estamos cumpliendo con la entrega gratuita, directa, oportuna y sin corrupción del fertilizante a nivel nacional, expresó ante cientos de agricultores reunidos en el municipio de La Barca.

El funcionario federal agradeció a los productores de todo el país, en especial los de Jalisco, porque su esfuerzo permitió garantizar el abasto continuo de alimentos a pesar de las coyunturas internacionales como la pandemia y el conflicto bélico en Europa del Este.

Destacó que con este insumo se impulsará la producción de cultivos básicos, como maíz, frijol y trigo, y se avanzará en el camino de la autosuficiencia alimentaria como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración.

Precisó que el programa representa un esfuerzo nada menor, ya que este año implica entregar de forma directa y gratuita un millón de toneladas en todo el país, lo que significa mover 40 millones de sacos, en beneficio de dos millones de agricultores y cubrir tres millones de hectáreas.

Anticipó que al cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se sumarán entre cinco y seis millones de toneladas más a la producción total de maíz, derivado del uso adecuado del fertilizante, lo que significa más producción y mejores ingresos para los agricultores.

La aplicación del insumo a tiempo y en forma adecuada, mediante módulos de capacitación, permite que los excedentes sean comprados por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y, este año, serán cerca de 50 mil toneladas de maíz al estado de Guerrero, entidad donde arrancó por primera vez el programa en 2019, puntualizó.

La coordinadora nacional del programa Fertilizantes para el Bienestar, Areli Cerón Trejo, acentuó que Jalisco se caracteriza por su cultura, tradición y, sobre todo, el trabajo de sus productores, con quienes se tiene un compromiso de hacerles llegar este programa que contribuye al incremento de la producción.

Para alcanzar ese objetivo, la también titular de la Dirección General de Suelos y Agua (DGAyS) de la Secretaría dijo que el presidente López Obrador instruyó este año a ampliar la cobertura del programa Fertilizantes para el Bienestar a las 32 entidades y en Jalisco se atenderá por primera vez a más de 42 mil agricultores.

Destacó que el apoyo será acompañado de capacitación, orientación y seguimiento para cuidar los recursos naturales (agua y suelo) y conminó a cuidar este programa de manera conjunta y mantener la directriz de no robar, no mentir y no traicionar.

El gerente nacional de Incentivos a la Producción, Timoteo Hernández Vida, expuso que en la entidad se han habilitado 25 Centros de Distribución Agricultura-Segalmex (CEDAS) para atender oportunamente a las y los agricultores de los 125 municipios.

Reconoció el compromiso y el esfuerzo del Gobierno de México para voltear hacia el campo agrícola de Jalisco, pues los productores tienen una esperanza para revertir el histórico abandono del sector y no olvidar ni dejar a nadie afuera de este apoyo prioritario.

Señaló que el CEDA de La Barca tendrá la capacidad de atender a casi cuatro mil agricultores de los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Jamay y Degollado.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Ana Lucía Camacho Sevilla, comentó que el aumento de los precios internacionales del fertilizante ha representado un reto para la entidad y, por ende, este apoyo se convierte en un soporte importante para seguir detonando la actividad del sector primario.

Señaló que el gobierno estatal tiene el compromiso de impulsar la producción de cultivos prioritarios y apoyar la tecnificación y análisis para volver más rentable la actividad agrícola. Con estas acciones, dijo, los gobiernos federal y estatal continuarán fortaleciendo los trabajos para garantizar un mejor bienestar a las familias de campo y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

La delegada federal de los Programas para el Desarrollo en Jalisco, Katia Meave Ferniza, detalló que en el estado se implementa el programa Producción para el Bienestar (PpB), que beneficia a 50 mil productores. Además, se lleva a cabo el programa más alto de subsidio de leche con más de 300 mil familias beneficiadas.

Destacó que la política social del Gobierno de México se aplica de forma directa, sin intermediarios, y contribuye a reactivar las economías locales en Jalisco, mediante programas de apoyo a 700 mil adultos mayores que hoy reciben una pensión para la vejez, apoyos a personas con discapacidad permanente y becas para niños y jóvenes, entre otros.

El presidente municipal de La Barca, Jalisco, Ricardo Hernández Becerra aseguró que dar inicio a Fertilizantes para el Bienestar en esta comunidad es un acierto, pues alrededor de 38 mil hectáreas, equivalentes al 90 por ciento de la superficie, están destinadas a diversas actividades agropecuarias, principalmente al cultivo de hortalizas y maíz.

Recibe secretario Villalobos Arámbula reconocimiento por trayectoria a favor del campo

En el marco del Primer Encuentro Agroalimentario Jalisco 2023, el secretario Víctor Villalobos Arámbula recibió un reconocimiento por parte del Consejo Agroalimentario de Jalisco (CAJ) y de la Cámara de la Industria Alimenticia de la entidad, por su trayectoria en el desarrollo del campo y el proceso de transformación en el sector primario nacional, con una visión incluyente y sustentable.

Al fungir como testigo de honor en la firma del convenio de colaboración entre el CAJ y la Industria Alimenticia de la entidad, señaló que en el contexto económico nacional el sector agroalimentario registra un dinamismo positivo y, no obstante un panorama complejo en el entorno internacional, los productores han permitido contar con alimentos y donde Jalisco juega un papel importante.

Destacó que esta actividad productiva y sus resultados permitieron que México pasará del doceavo al onceavo lugar como productor de alimentos a nivel mundial, y ocupa el séptimo lugar como exportador a 191 países, debido al prestigio, calidad e inocuidad de los productos mexicanos.

El presidente del CAJ, Roberto de Alba Macías, expresó que el convenio firmado busca eliminar el coyotaje en el sector agroalimentario y dejar que estos intermediarios sean los que más ganen, por lo que se trabaja en una estructura para acopio, valor agregado y logística, a favor de pequeños y medianos productores.

El presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Antonio Lancaster Jones González, señaló la importancia de fortalecer la colaboración entre los actores de las cadenas productivas y de valor, y juntos analizar las tendencias de consumo en los mercados, con un proceso de renovación del campo y la vinculación de todos los productores.

El vicepresidente Agrícola del CAJ, Juan Flores Coronado, indicó que este encuentro de líderes y representantes de cámaras industriales del estado reconoce el trabajo del secretario Villalobos Arámbula en el sector primario nacional, con una visión incluyente y sustentable que deja huella, por lo que expresó el apoyo del sector agroalimentario de Jalisco, en la encomienda de aumentar la productividad y competitividad.

fgr