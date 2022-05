Arranca Caravana de Madres Centroamericanas; buscan a sus hijos desaparecidos.

Del 1 al 10 de mayo se llevará a cabo la XVI Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos recorriendo los Estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

Ese martes, las madres de migrantes desaparecidos colocaron una ofrenda floral y rindieron un homenaje a los más de 50 migrantes mujeres y hombres que fallecieron en la carretera a Chiapa de Corzo, Chiapas, escenario donde el tráiler donde viajaban sufrió una volcadura en diciembre de 2021.

Además, en el sitio se guardó un minuto de silencio y señalaron el desafío que es ser migrante en territorio mexicano, ya que en su travesía son víctimas de constantes violaciones a sus derechos humanos.

“Este tipo de accidentes son el resultado de los cierres del paso libre a las y los migrantes hacia Estados Unidos, pues se les obliga a los migrantes a estar encerrados en cajas de tráileres, a explorar otras rutas mucho más peligrosas, invadidas por el crimen organizado, por lo cual es importante que las autoridades se sensibilicen ante este fenómeno”, destacó Talía Vázquez Alatorre, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano.

La activista señaló que si las y los migrantes que perdieron la vida en este lugar, no hubieran ido encerrados en una caja de tráiler -como si fuesen animales y no seres humanos- la tragedia no hubiese sucedido.

Este mismo martes las madres llegan a Tabasco para contar las historias de sus hijos, así como denuncias a las autoridades por el desinterés que hay para la búsqueda de sus familiares.

RFH