Arremete Sheinbaum contra gobiernos de Zedillo y Calderón; 'dejaron pobreza y desigualdad', señala

Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en contra de los gobiernos de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, al señalar que dejaron pobreza y desigualdad en el país.

Además, aseguró que la democracia es el poder de la gente, durante una asamblea informativa en Querétaro.

‘’¿Qué le dejaron al país? Pobreza, desigualdad, deuda, y ahora Calderón en el extranjero hablando de democracia, pero ¿con qué autoridad moral?. Y ahora Zedillo nos viene hablar de que está en riesgo la democracia del país, y le contestamos, la democracia es el poder del pueblo’’, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR Marcelo gana la Copa Libertadores y entra en el exclusivo grupo de jugadores que también levantaron la Champions League

Aseveró que es necesario recordar a los jóvenes el pasado de corrupción y engaño que vivió México a mano de actores y ex presidentes que hoy se esconden en la oposición y que solo buscan recuperar sus privilegios.

Por ello, hizo hincapié en que es vital trabajar en unidad para evitar que regresen aquellas prácticas del pasado que tanto daño le hicieron al pueblo.

“No vamos a permitir que regrese la corrupción, la antidemocracia, que regresen los fraudes electorales, por eso aquí está la democracia, aquí están las libertades, aquí está la defensa del pueblo de México y su bienestar”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR Madre se pone el frac para bailar con su hija quinceañera porque chambelanes quedaron mal a última hora│ VIDEO

Además, añadió: “Vamos no solo a consolidar la transformación, no solo a defender lo que hemos ganado, vamos a seguir adelante, porque nosotros luchamos por una causa, o muchas causas, nosotros queremos que todas las mexicanas y mexicanos tengan sus derechos, no los privilegios de los que nos hablaban antes”, reiteró.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que todas y todos son bienvenidos al movimiento, pues hay muchos mexicanos y mexicanas que están de acuerdo con lo que está pasando en el país.

Síguenos también en Google News

Leo