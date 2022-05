Arturo Zaldívar critica actuación de autoridades en casos de violencia contra las mujeres

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reclamó que la violencia contra la mujer, reflejada en feminicidios, acoso y abuso sexual, permea en el país a causa de la impunidad derivada de una inadecuada actuación de las autoridades.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden, porque no pasa nada, porque los feminicidios no se investigan y cuando se investigan se investigan mal y, por regla general, las carpetas de las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después impunidad con las resoluciones”, sentenció.

Lo anterior, durante la Presentación de Actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, en donde se llevó a cabo la firma del acuerdo entre el máximo tribunal y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en donde acompañaron directivos de diversas casas de estudio como Enrique Graue, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El ministro también acusó una repetición de la cultura machista, al señalar que ésta ha llevado a que las mujeres sean vistas como un objeto del cual los hombres pueden disponer, y la cual se ha replicado en las escuelas del país, donde alumnos y maestros acosan a las mujeres, en medio de la falta de políticas de cero tolerancia.

“Incluso premiamos a maestros que sabemos que por años tienen fama de ser acosadores; cuando quitamos de inmediato el tablero donde las mujeres ponen los nombres de los profesores que las acosan para tratar de disimular que en esa universidad no pasa nada”, dijo.

También criticó la revictimización en contra de las mujeres, a quienes se les culpa de ser víctimas de la violencia “por usar minifalda, porque salieron de noche, porque las dejaron las amigas… nada justifica que maten a las mujeres ni a las niñas”, sentenció.

Ante este contexto, el ministro presidente dijo que las universidades tienen una gran responsabilidad para generar cambios urgentes y profundos en la cultura desde el ámbito de su competencia.

También llamó a trabajar para contar con un país en el que cualquier mujer pueda salir, vestir como desee y que por ello no se justifique que se le ataque o desaparezca.

“Las chicas que salen a protestar lo hacen con energía, con fuerza, con violencia, ¿por qué?, ¡porque las están matando, las están violando, las están desapareciendo!, tenemos que conectar con su dolor, porque mientras se siguen cometiendo crímenes de odio contra las mujeres, este país no tendrá seguridad, no tendrá justicia y no tendrá paz”, advirtió.

