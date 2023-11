Arturo Zaldívar renuncia a la SCJN y se reúne con Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar presentó al Presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para “sumarse a la consolidación de la transformación”, y ayer mismo se reunió con Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer, por medio de sus redes sociales, una carta que le hizo llegar al Presidente, en la que le presenta su dimisión, que deberá ser aceptada por el mandatario y ratificada por el Senado de la República.

“El día de hoy (ayer) he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación”, señaló.

“Mi ciclo en la Corte ha terminado”, agregó. “Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario”, manifestó.

Ya en la carta, Arturo Zaldívar expresó que “durante los últimos 14 años he desempeñado el honroso cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y que en ese lapso impulsó criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de las personas.

El día de hoy he presentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación.



Mi ciclo en la Corte ha… pic.twitter.com/CG3kHmcgyZ — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 7, 2023

Sin embargo, expuso que su ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que “las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”.

El documento firmado por Zaldívar fue recibido el martes 7 de noviembre a las 9:17 horas, en Palacio Nacional. Más tarde, en un breve posicionamiento, la Suprema Corte señaló que “respecto a la carta difundida el día de hoy por el ministro Arturo Zaldívar, a través de sus redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que se encuentra a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado de la República”. La Corte agregó, a través de una tarjeta informativa, que “a la letra, el Artículo 98 constitucional señala que: ‘Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Luego de presentar su renuncia como ministro, Zaldívar sostuvo un encuentro con la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló: “Me reuní con Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”, y acompañó su publicación con una imagen en la que aparece acompañada del funcionario judicial.

Oposición lo critica; Morena celebra

Mientras senadores de oposición cuestionaron la renuncia intempestiva de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde Morena justificaron su decisión de sumarse a trabajar para la continuidad de la transformación.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que a Zaldívar le urgía irse de la Corte para tomarse la foto con Claudia Sheinbaum, pues fue un ministro que perdió la objetividad y la imparcialidad.

Consideró que “debe ser muy honroso ser ministro de la Corte, yo creo que para cualquier abogado llegar a ser ministro de la Corte, presidente de la Corte, debe ser un alto honor, para él no lo fue, está dejando el cargo con una renuncia, que por cierto no precisa cuál es la causa de fuerza mayor, porque integrarse a un equipo de campaña no es una causa de fuerza mayor”.

“Yo creo que sí le vamos a dar la licencia, porque es mejor que se vaya una persona que siempre ha estado a favor de la 4T, que perdió la objetividad y la imparcialidad”, indicó.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, pidió que Zaldívar explique cuál es el motivo o “causa grave” que lo llevó a renunciar.

Dijo que llama la atención esta renuncia, que calificó como sorpresiva y no descartó que Arturo Zaldívar busque otro encargo público o en el gabinete presidencial.

El senador del PAN, Damián Zepeda, lamentó que Zaldívar hiciera menos la función de ministro de la Corte, el máximo honor para un abogado, “por lo visto tiene asuntos más importantes o un desprecio por esa labor”.

“Como presidente fue arrodillado frente al Palacio Nacional, fue abyecto”, consideró el senador del Grupo Plural, Germán Martínez.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, declaró que, si se acepta esta renuncia, lo “más sano es que la Suprema Corte no quedara trunca en su integración”.

El coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, justificó que el ministro asuma una responsabilidad política en el equipo de Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, para renunciar como ministro.