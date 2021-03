Arturo Zaldívar responde a AMLO: Si hay elementos se indagará a juez que suspendió Ley Eléctrica

El presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, afirmó que la queja del Presidente Andrés Manuel López Obrador será remitida a este órgano de justicia para que, de existir elementos, se abra la investigación en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma a la Ley Eléctrica, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que lo protegen.

NOTA RELACIONADA AMLO envía carta a presidente de SCJN por juez que frenó ley eléctrica

El ministro informó que recibió la carta de AMLO, en la cual le solicitó indagar la actuación del juez Segundo de Distrito en Materia, luego de que concedió una suspensión a empresas particulares contra el decreto de la Ley de la Industria Eléctrica publicado en el Diario Oficial, el 9 de marzo.

"Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen".

Carta del Ministro Presidente @ArturoZaldivarL en respuesta a la misiva enviada hoy en la mañana por el Presidente de la República @lopezobrador_ pic.twitter.com/VpKFlB0Y7T — CJF (@CJF_Mx) March 15, 2021

En una carta en respuesta a la misiva enviada este lunes por la mañana por AMLO, el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que las juezas y jueces pueden actuar en un marco de autonomía e independencia.

"Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda".

AMLO escribió en su carta al ministro Zaldívar que "de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.

"Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio", agregó el mandatario del país.

Dentro de la misma carta, el Presidente remarcó que en este asunto de la reforma eléctrica "actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres".

En la parte final, AMLO expresó que así como respeta y respetará siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, "ejerceré también a plenitud mis facultades como Presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia".

FGR