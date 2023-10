AMLO asegura que Biden no construirá 36 kilómetros de muro fronterizo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se construirán los 36 kilómetros de muro fronterizo entre México y Estados Unidos, porque Joe Biden no quiere hacerlo y sólo pretende cumplir con la ley por presiones de legisladores republicanos; sin embargo, advirtió que no permitirá que nuestro país sea utilizado como “juguete” o “piñata” en estos tiempos electorales.

“Yo creo que no se va a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada”, señaló AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo, AMLO reiteró que se trata de una medida publicitaria por parte de los legisladores republicanos en estos tiempos electorales, pues desde hace 40 años comenzaron a construir el muro a lo largo de 3,180 kilómetros de frontera, y apenas llevan 1,200.

“¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad, cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano o demócrata, hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información”, destacó AMLO.

Luego de calificar como muy buena la reunión con los altos funcionarios de EU encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken, AMLO explicó que en ese diálogo se planteó la postura de México que no es la solución construir muros o barreras para enfrentar el problema migratorio.

“Nosotros hablamos de atender las causas, que se debe garantizar en los países, en los pueblos, oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes para que no se vean obligados a dejar sus lugares; que no se puede resolver este problema sólo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera”, aseveró AMLO.

AMLO opinó que es “pura faramalla” lo de construir muros para detener la migración, en lugar de tender puentes de diálogo y entendimiento a fin de dar solución a este problema.

“Estamos contrarrestando toda esa campaña grande de desinformación y manipulación y muchos ciudadanos estadounidenses ya están viendo las cosas. Esa publicidad de querer agarrar a México como ‘piñata’ no les resulta y no nos vamos a quedar callados, vamos a informar, son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos”, advirtió AMLO.

AMLO dejó en claro que si un partido está diciendo mentiras, calumniando a México, seguramente no tendrán los votos de los mexicanos en las próximas elecciones en EU.

“Nosotros no merecemos ese trato y no vamos a ser ‘juguete’ de nadie, nuestro país es respetuoso de las soberanías de otros países, nos consideramos pueblo hermano de Estados Unidos, y ahora con el presidente Biden, e incluso con Trump, logramos una relación de respeto”, concluyó AMLO.