AMLO asegura que después de él continuará la transformación; confía en 'corcholatas'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está seguro de que después de su gobierno continuará la transformación y recomendó a quienes pueden sustituirlo porque “son gentes de confianza”.

Al encabezar la inauguración del camino Coatecas Altas-San Juan Lachigalla, en Oaxaca, recordó que le falta un año tres meses a su gobierno, pero aseguró que el pueblo quiere que continúe la transformación en el país.

Dijo que él no puede seguir gobernando, porque tiene que ser respetuoso del principio de “sufragio efectivo, no reelección”, establecido por Francisco I. Madero, y reiteró que se acabó el “dedazo”.

“Me queda un año tres meses, todavía es bastante tiempo, porque yo trabajo no ocho, sino 16 horas diarias y también sábado y domingo, así que todavía vamos a avanzar mucho, así como ustedes van a seguir haciendo caminos, así también a nivel nacional y va a haber un relevo y estoy seguro de que va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere, en todo México.

“Yo no puedo continuar, porque tenemos que ser respetuosos del principio del sufragio efectivo no reelección, así lo planteó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, pero los que pueden sustituirme son gentes de confianza, yo los recomiendo y ustedes van a decidir, porque ya también se acabó el dedazo, la imposición, antes era el presidente el que nombraba al sustituto, ya no”, manifestó.

En su discurso, López Obrador recordó que con independencia de quién siga en el gobierno, habrá continuidad en los programas sociales, porque ya están establecidos en la Constitución, como el de los apoyos a los adultos mayores.

Por otra parte, anunció que ya se hizo válido el incremento salarial a los maestros: “Ningún maestro, ningún trabajador de la educación va a ganar menos, ahora, de 16 mil pesos mensuales y va a ir aumentando, porque había maestros que ganaban ocho mil, diez mil, 12 mil, y por qué 16 mil, porque ese es el promedio que ganan los trabajadores en México y es injusto que el maestro gane menos que eso”, indicó.

El presidente reiteró su defensa del contenido de los libros de texto: “En materia de educación vamos a mejorar los libros de texto, ya para el próximo periodo escolar vienen libros nuevos, con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas a todos y ahora ya no es así, ahora tenemos que recoger la experiencia de la organización de las comunidades indígenas, de todas las culturas, como la zapoteca, lo que ustedes hacen, cómo trabajan, unidos, lo que es la organización social, el tequio, el servicio a la comunidad, el amor al prójimo, pueden ser profesionistas, grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca nunca el corazón, ese es el propósito que tenemos para la formación de los estudiantes de las nuevas generaciones, los que nos van a relevar, que tengan esa formación humanista”.

JVR