AMLO asegura que no habrá represalias contra persona que lo agredió; puede 'estar tranquilo'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la persona que lo agredió el domingo con una botella de agua puede "estar tranquilo" de que no habrá represalias en su contra, y pidió a la población en general actuar con respeto y tolerancia, además de no caer en la provocación.

MÁS INFORMACIÓN Lanzan botella a AMLO en Veracruz

"Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando beisbol, era fielder, imagínense si no, si hasta la pude haber agarrado pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos, por eso ellos mismos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene de mantener el estatus quo, eso ya no se puede, ahí se les va a ir pasando el enojo", dijo AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO señaló que a los conservadores les cuesta mucho enfrentar el movimiento de la Cuarta Transformación, pero, añadió, no pasa de insultos, guerras sucias y campañas de desprestigio como AMLONarcoPresidente.

"No pasa a mayores, pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, actuemos con respeto, con tolerancia. Imagínense la felicidad que causa, estamos terminando, se redujo la pobreza, la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez y se va a seguir dejando de manifiesto, que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación", insistió AMLO.

AMLO refirió que andan ahí sus adversarios provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical.

Sin embargo, AMLO sostuvo que su gobierno está por concluir, por lo cual "tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede y podemos lograrlo entre todos, aquí incluyo a los conservadores porque este es otro México".

AMLO comentó que los conservadores no quieren aceptar que se equivocaron ni sus errores para que rectifiquen, al contrario, abundó, se quedan en la autocomplacencia, "quisieran gritar a los cuatro vientos que somos iguales".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR