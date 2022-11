Que cada quien asuma su responsabilidad en discusión sobre Reforma Electoral, señala AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Reforma Electoral se pueda negociar y advirtió que cada quien deberá asumir su responsabilidad ante la sociedad.

“No porque no se trata de negociar, los principios no se negocian – ¿ni para sacar la Reforma? – No, cada quien debe de asumir su responsabilidad, cada quien, yo vengo luchando de hace muchos años para que haya democracia en el país, porque casi nunca hubo democracia en México en la historia”, dijo el Presidente, desde Mérida, Yucatán.

Agregó que es hasta ahora que comienza a haber democracia y por ello, precisó, se quiere pasar de una democracia representativa a una participaba con mayor actividad de la sociedad.

“¿Cuántos años de dominio de un solo partido? Si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos después de fraudes muchos fraudes, y no solo quedarnos en la democracia representativa sino pasar participativa por eso la importancia de consultas”, dijo el mandatario.

Ofrece garantías para asistentes a marcha del domingo

López Obrador ofreció todas las garantías para quienes asistirán a la marcha del próximo domingo para manifestarse a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Dar todas las facilidades para esta manifestación si no van al Zócalo y han decidido marchar al monumento a la Revolución, se van a dar todas las facilidades es un derecho que tenemos los ciudadanos que costó mucho conseguir a lo largo de nuestra historia, porque no se permitía la libre manifestación de las ideas durante siglos, es un derecho conquistado por movimientos sociales y democráticos y la libertad no se implora, se conquista”, dijo el mandatario.

fgr