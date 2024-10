Asume la primera Presidenta en 200 años; científica y de izquierda

Este 1 de octubre quedará marcado en la historia de México como la fecha en que, por primera vez, una mujer dirigirá sus destinos: Claudia Sheinbaum Pardo, la científica de 62 años que, desde muy joven, comenzó a luchar por la educación pública y oponerse a la privatización de la UNAM, además de autodenominarse la “hija del 68”.

A más de 40 años de la lucha estudiantil, la morenista, cuyos padres, Carlos Sheinbaum y Annie Pardo son de origen judío, tiene en su haber cuatro récords: primera mujer que ganó la Jefatura de Gobierno de la CDMX; obtuvo la votación más alta en la historia de la Presidencia, con casi 36 millones; será la primera mujer en gobernar México, y la primera científica en hacerlo.

Cuenta con un amplio respaldo académico, ya que estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur; luego, ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1989 se graduó con mención honorífica como licenciada en la carrera de Física, tras presentar la tesis “Estudio termodinámico de una estufa de leña para uso rural”.

Dos años después obtuvo la maestría en Ingeniería Energética con la tesis “Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación”; en 1995 consiguió el doctorado en Ingeniería Energética de la UNAM con la tesis “Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México”, que elaboró tras una estancia en la Universidad de California, en Berkeley.

La entonces Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el pasado 25 de septiembre, en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo. Foto: Cuartoscuro

Por el año 2000, cuando asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Andrés Manuel López Obrador “descubrió el diamante”, a través del académico José Barberán, a quien pidió que le recomendara a alguien para la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local. En ese momento surgió el nombre de Claudia Sheinbaum.

“La contaminación me preocupaba, de modo que Barberán, que conocía a Claudia, creo que conoció a la mamá de Claudia, eran académicos los dos, me recomendó a Claudia y así la conocí, y lo primero que le dije: ‘¿Me vas a ayudar por lo de las contingencias, sabes? Sí, sí’, y salió muy buena”, apuntó López Obrador.

En su estancia en la Sedema, Sheinbaum sólo tuvo dos días de contingencia ambiental, la logró controlar; se creó el programa de separación de basura; colaboró en la creación de la Línea 1 del Metrobús, que va de Indios Verdes a El Caminero, y en la construcción de los segundos pisos en Periférico.

Al concluir su gestión en la dependencia capitalina, siguió como catedrática en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y, tras apoyar la candidatura presidencial de López Obrador en 2006, como vocera, retomó su producción científica casi a tiempo completo, hasta que la política volvió a llamar a su puerta.

En 2007 formó parte del Panel de Expertos en Cambio Climático que ganó el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con licencia, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Un año después encabezó el movimiento de “Las Adelitas”, para resistir a las reformas neoliberales que buscaban privatizar el petróleo y los recursos naturales. En 2012, cuando falló el segundo intento de López Obrador por llegar a la Presidencia, también fue portavoz de la campaña; en su acompañamiento al tabasqueño, en 2014 fue también fundadora de Morena, partido en el que comenzó a militar.

Con el impulso del exjefe de Gobierno, Sheinbaum compitió por la alcaldía Tlalpan en 2015, la cual ganó. Tres años después (2018), en las mismas elecciones en que López Obrador ganó la Presidencia, conquistó la Jefatura de Gobierno de la CDMX, siendo la primera mujer en lograrlo. Asimismo, ocupó la coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en 2023.

Posteriormente, se convirtió en precandidata y aspirante única por Morena a la Presidencia, cuya elección ganó el 2 de junio pasado, con una votación de casi 36 millones, para dar continuidad al segundo piso de la 4T. Este martes será investida Presidenta de la República.

Para la ceremonia, Claudia Sheinbaum acudirá a la sede de la Cámara de Diputados, donde dará inicio la sesión de Congreso General en la que rendirá protesta como Presidenta constitucional; se prevé su llegada a las 10:50 horas y será recibida por una comisión de cortesía de diputados y senadores.

De inmediato, se trasladará a la recepción del Congreso, donde hará un saludo civil a la bandera; luego, ingresarán al salón de plenos para ocupar un lugar en la Mesa Directiva, donde ya estará el mandatario saliente, López Obrador.

La presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, le tomará protesta como Presidenta constitucional. El expresidente hará entrega de la banda presidencial a la diputada Martínez, quien a su vez se la colocará a Sheinbaum Pardo.

De inmediato, hará uso de la tribuna, para dirigir su primer mensaje a la nación como Presidenta constitucional, para lo cual se estima alrededor de una hora y 15 minutos.

La Presidenta portará un vestido color marfil, que fue bordado a mano con aguja y el tejido con ganchillo. Fue elaborado por Claudia Vásquez Aquino, artesana de Santa María Xadani, Oaxaca.

Al concluir la ceremonia en el recinto legislativo, la mandataria se dirigirá a Palacio Nacional, donde ingresará por la puerta de honor, saludará al lábaro patrio; salutación individual a jefes de Estado en el despacho presidencial.

Luego, se traslada al patio de honor para tomar protesta al gabinete legal y toma de fotografía oficial, y a las 15:10 ofrece un almuerzo a mandatarios extranjeros.

A las 17:55 horas encabezará la ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, en donde se le entrega el bastón de mando elaborado en cedro rojo por el carpintero Enrique Fabián. Después, ofrecerá un mensaje a los asistentes de aproximadamente una hora, y al concluir, regresará a Palacio Nacional.



Formación: Licenciatura en Física, maestría y doctorado en Ingeniería Energética por la UNAM.

Trayectoria: Catedrática e investigadora de la UNAM, secretaria de Medio Ambiente del DF, vocera de campaña de AMLO en 2006 y 2012, fundadora de Morena, alcaldesa de Tlalpan, Jefa de Gobierno, desde hoy, Presidenta del país. Claudia Sheinbaum Pardo

Llegada de Presidenta produce expectativa

“Que gobierne con perspectiva de género y justicia real” es el pedimento que hacen varias mujeres de distintos ámbitos que se congratulan porque este martes nuestro país tendrá su primera mujer Presidenta, y que afirman que “México será uno antes y otro después de esta decisión tomada por millones de mexicanos”.

La abogada feminista Vianey del Campo Vera, quien forma parte de diversos colectivos de defensa a la mujer, dijo que para ella sí es un día histórico este 1 de octubre, pero sostuvo que “será aún más histórico el día que le toque dejar el cargo a la Presidenta y se vea un México más feminista, más justo, más inclusivo y con derechos a las mujeres”, señaló.

Por su parte, la doctora ginecobstetra Amanda García señaló que el sexenio que está por concluir dejó severos daños en el ámbito de la salud; “esperamos que el hecho de que la nueva Presidenta sea mujer puede darnos algo de confianza a muchas de nosotras, porque las mujeres tenemos siempre otra forma de dirigir, de corregir y de llevar el timón; confiamos mucho en este nuevo cambio y los resultados que se puedan dar”, dijo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, quien recién tomó protesta como dirigente general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de México, se dijo confiada ante este cambio de gobierno y señaló que es una buena oportunidad para generar cambios para el sector obrero, principalmente aquél encabezado por las mujeres.

En días pasados, la lideresa se abrió paso entre decenas de solicitudes de hombres que, en lo general, siempre han dirigido al sindicalismo en México, y dijo que comparte el sentir de las miles de mexicanas al decir que “es tiempo de mujeres”.

Gráfico

La lideresa reconoció que “es tiempo de mujeres”, reconoció que siendo mujer no es fácil, como no lo es en muchos sentidos para las mujeres en este país, señaló que hacen falta políticas que logren realmente una igualdad sustantiva.

“Requerimos ocupar puestos que nos reconfiguren socialmente, he visto muchas mujeres en el sector obrero con grandes capacidades, pero cuando saben que se requiere tiempo te dicen “no” porque los hijos requieren cuidados, los padres, el rol de la mujer va a jugar un papel muy importante en el cambio y en este gobierno; nos emociona que cada vez las mujeres tenemos más campo de acción y esperamos que este nuevo Gobierno siga creando políticas que nos abran paso a todas las mexicanas”, señaló la lideresa quien, dijo, buscarán acercamiento a la nueva presidenta para reconfigurar los sectores sindicales.

Por su parte, Faribah Gallardo, Directora General de la Cámara de Comercio Italiana, señaló a La Razón, que desde el exterior, las mujeres que son representantes de algún sector celebran la elección de México, “ya que habla de la apertura que el país tiene para los cambios, es una etapa muy importante no sólo para México, sino para el mundo, que está observante de este suceso que se va a vivir con el cambio de gobierno”, dijo.

Con motivo de la celebración por la transición de gobierno, la UNAM destacó la llegada de la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En la portada de la Gaceta Universitaria se puede leer la cita de la próxima mandataria: “Llegamos todas”. Está acompañada de una ilustración en blanco y negro en la que se ve la silueta de Sheinbaum frente a la ventana de Palacio Nacional.

CEM manifiesta sus mejores deseos a la nueva mandataria

En un mensaje de los obispos mexicanos a la Presidenta electa, en vísperas de su toma de posesión, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo que “se une para expresar sus mejores deseos” y desear que el nuevo Gobierno mantenga el orden y que “nunca más el dominio del crimen organizado” esté presente.

Los obispos dijeron a Claudia Sheinbaum y a todo su futuro equipo de Gobierno, que desean que éste “sea un buen inicio y una fructífera gestión como servidores políticos del pueblo mexicano para el próximo periodo 2024-2030”.

Asimismo, señalaron que como Pastores de la Iglesia Católica en México, pero también como ciudadanos mexicanos, además de sus felicitaciones, oraciones y buenos augurios, “nos permitimos expresar los sentimientos de esperanza que tenemos al comienzo de esta nueva etapa de Gobierno, tratando de reflejar lo que hay en el ánimo de millones de ciudadanos”.

Mencionaron que México es un gran país, en primer lugar, por su gente, y también por múltiples dones naturales y culturales con los que ha sido bendecido a lo largo de su historia. Señalaron que México es un pueblo muy apreciado en el mundo por su hospitalidad y calidez, por su generosidad y creatividad que debe ser custodiado cuidadosamente.

“Creemos que al llegar por primera vez a la Presidencia de la República una mujer, sabrá tener una gran sensibilidad y respeto impulsando todo aquello que redunde para el bien y el desarrollo social de todos los ciudadanos”, señalan en el comunicado.

Asimismo, mencionan que les parece que la realidad habla por sí misma y exige, de manera inmediata, políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana, superen la pobreza y la desigualdad, y promuevan la unidad nacional y la concordia entre todos, las cuales deben ser impulsadas y garantizadas desde el Gobierno.

Inversiones se van a desatar tras primer discurso de Sheinbaum prevé la IP

El sector empresarial se mantiene a la expectativa del discurso que dará Claudia Sheinbaum Pardo durante la toma de protesta como Presidenta, y confía en que muchas inversiones lleguen al país tras el mensaje de la primera mandataria mexicana.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, aseguró en entrevista con La Razón, que tiene conocimiento de que “hay muchas inversiones que están esperando el momento de mañana” (1 de octubre) para que aterricen en el país, lejos de la incertidumbre que se generó hace unos días por el tema de la reforma al Poder Judicial.

“… En el cajón hay muchas (inversiones), más de las que se imaginan… México es un país con muchas cualidades para el tema de las inversiones y creo que con el mensaje de (la Presidenta Claudia Sheinbaum) mañana se van a desatar las inversiones”, mencionó.

Destacó que lo que se vivirá este primero de octubre es “un momento histórico” porque por primera vez en la historia del país llega a la presidencia una mujer y además una científica, “entonces, hay que apoyarla mucho, es una nueva etapa para México y nosotros con muchas expectativas”.

Gráfico

Cervantes Díaz señaló que desde la IP consideran que Sheinbaum Pardo eligió un gabinete “interesante y con capacidad”, y aseveró que como cualquier gobierno tendrá retos, “no hay un país que no los tenga”; no obstante, sostuvo, lo importante es que se puedan resolver con trabajo, propuestas y a través del diálogo, además de siempre escuchar los argumentos de la disidencia y a partir de ahí hacer un contraargumento para encontrar una solución en los puntos de coincidencia.

El líder empresarial añadió que han tenido reuniones con Claudia Sheinbaum y reconoció que la futura mandataria es una persona “muy inteligente” y que han avanzado muy bien con los temas planteados.

Por su parte, Máximo Vedoya, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), sostuvo que se encuentra optimista y entusiasmado porque Sheinbaum Pardo “ve a la industria como un factor claro de crecimiento en México… ella quiere impulsar más a la industria y nosotros estamos muy de acuerdo con eso”.

Vedoya, quien también es CEO de Ternium, expresó a La Razón que hay confianza en el país, por lo que las inversiones sí están llegando, ejemplo de ello es que la empresa a la que representa ha invertido alrededor de 4 mil millones de dólares para la construcción de instalaciones nuevas en el centro industrial de Pesquería, Nuevo León, en donde se pretende fabricar laminado en frío, galvanizado y acero crudo.

Gráfico

Apenas en agosto, el empresario informó que en Nuevo León tienen un fondo de desarrollo en donde invirtieron más de 4 mil millones de dólares y que invertirán, otra vez, porque es necesario tener una cadena de valor más grande y que esa inversión estaba pensaba en darle más valor agregado al país.

“Las inversiones sí están llegando y siguen llegando, yo puedo hablar por mi empresa en particular nosotros estamos invirtiendo casi 4 mil millones de dólares, tenemos una inversión que acabamos de lanzar y va a estar lista en el 2025 y parte del 2026, entonces sí creo que hay una confianza en seguir invirtiendo”, señaló el empresario.

México se encuentra en una situación donde la relocalización de las cadenas de valor y la regionalización es algo que le favorece al país, y se debe aprovechar, “creo que el gobierno actual y la nueva administración tienen muy claro que es una oportunidad única que no hay que perder”, indicó Máximo Vedoya.

Y destacó que tanto gobierno como IP deben trabajar en conjunto para que más inversiones lleguen y se debe lograr que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) también se integren a las cadenas de valor que se relocalizarán en México, sólo así puede “haber mucho crecimiento en México”.

Respecto a la incertidumbre que dejó la aprobación de las reformas constitucionales que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se tiene que esperar a que tome posesión Claudia Sheinbaum, para saber qué políticas se van a impulsar.

No obstante, “lo que nosotros vemos es un gobierno que entiende, una administración que entiende los problemas, que entiende la situación que vive México”, que desde Caintra se encuentran a la espera del mensaje que dé la futura mandataria, “pero hasta ahora los mensajes que se han dado en todos los foros, han sido muy positivos, donde buscamos lo mismo, estamos muy coordinados en ver cuál es el camino”, finalizó.

Por su parte, Francisco Cervantes, enfatizó que a pesar de que las reformas pasaron en el Congreso de la Unión, y se aprobaron, aún se puede hacer algo que las “vuelva más amigables ante la vista y los oídos de las demás y es lo que estamos trabajando”.

Seguridad, el gran reto que hereda Sheinbaum

A seis años de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en el Zócalo de la Ciudad de México, durante su toma de protesta, de que “se acabará la guerra; construiremos la paz” y su estrategia de “abrazos no balazos”, Claudia Sheinbaum heredará un país con cerca de 200 mil homicidios dolosos, lo que representa el Gobierno más violento comparado con los sexenios desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Aunado a lo anterior, también heredará la administración entrante un total de 115 mil 528 personas desaparecidas y no localizadas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al corte del 30 de septiembre de este año.

De igual manera, durante el sexenio que concluye se cometieron 13 millones 500 mil 352 delitos del fuero común, en el periodo de diciembre de 2018 al 30 de agosto de 2024, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otro delito que ha estado presente en la administración saliente es el feminicidio, el cual registra un total de cinco mil 188 (de diciembre de 2018 a agosto de 2024).

A pesar de las cifras oficiales, el propio Presidente de la República defendió hasta el último minuto que su estrategia “no ha fallado” y, al contrario, responsabilizó a los gobiernos anteriores del incremento de la violencia en México.

Destacó que “en seguridad, funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia”. Remarcó, en fecha reciente, que “ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado (de Felipe Calderón)”.

Sin embargo, en las últimas cifras que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, con un cuadro comparativo de los sexenios de 1990 a 2024, el Gobierno de López Obrador registró, a agosto de este año, un total de 193 mil 612 homicidios dolosos.

En las estadísticas, aparecen los gobiernos de Salinas de Gortari con 78 mil 94 homicidios; de Ernesto Zedillo, 80 mil 311; de Vicente Fox, 60 mil 162; de Calderón, 121 mil 613 -en el cual se declaró la guerra al narcotráfico-, y el de Peña Nieto, con 157 mil 158 asesinatos.

En su última mañanera, el Presidente indicó que en su sexenio hubo 19.7 por ciento menos víctimas de homicidio doloso en comparación con el anterior gobierno; en feminicidios se dio una reducción de 41.6 por ciento; secuestro, menos 74.1 por ciento, y la percepción de inseguridad en el país bajó de 79.39 por ciento en 2018 a 73.63 por ciento en este año.

De acuerdo con la consultora TResearch International, de diciembre de 2018 al 27 de septiembre de este año se tienen contabilizados 199 mil 368 homicidios dolosos, es decir, un homicidio cada cinco minutos y 94 casos al día.

La firma agregó que en 2019 se cometieron 36 mil 661; 2020, 36 mil 773; 2021, 35 mil 700; 2022, 33 mil 287; 2023, 31 mil 62, y hasta el 27 de septiembre de 2024, 22 mil 794.

La empresa especializada destacó que ocurrieron un total de 12 mil 92 homicidios de menores de 0 a 17 años, de los cuales 77 por ciento fueron niños, y 23 por ciento, niñas. La cifra más alta ocurrió en 2021, con mil 914.

Para Damián Zepeda, exsenador y exdirigente nacional del PAN, el Gobierno de López Obrador está reprobado, ya que ha sido un fracaso su estrategia de seguridad, a pesar de que creó la Guardia Nacional (GN) para combatir los altos niveles delictivos en el país.

“Nunca en la historia de México hemos tenido un sexenio tan violento como hoy, esa es la verdad, es un dato duro: 190 mil asesinatos aproximadamente, es mucho más que lo de Peña, que fue pésimo, 150 mil, y fue mucho más que lo de Calderón, que fue terrible, que fue 120 mil. El problema en este país es que tenemos 18 años con la misma estrategia fallida”, afirmó.

El exlegislador dejó en claro que “en seguridad, el Gobierno de Morena es un desastre: 200 mil asesinatos, máximo histórico; 31 millones de delitos al año; 30 por ciento de México en manos del crimen organizado y no lo combaten”.

Reconoció que el sexenio de Calderón fracasó porque militarizó al país; luego llega Peña y continúa; “lo increíble es que haya llegado López Obrador, que prometió mil veces (que no lo haría), y lo militariza”. Apuntó que con la GN no se han logrado disminuir los homicidios relacionados con el crimen organizado.

El exsenador Emilio Álvarez Icaza opinó, por su parte, que “esta cosa de abrazos no balazos, nos tiene los peores resultados. Se quejaban de la administración de Felipe Calderón, y Calderón dejó 120 mil homicidios; se quejaban de Enrique Peña Nieto, y la administración terminó con 150 mil, y esta administración va a acabar con casi 200 mil”.

Respecto a la cifra de desapariciones, el sexenio concluye con 104 mil 857 casos y 10 mil 671 personas no localizadas, al corte del 30 de septiembre de 2024. Jalisco registró el mayor número de casos, con 14 mil 403 personas; Tamaulipas, 12 mil 151; Estado de México, 11 mil 463; Veracruz, seis mil 987 personas, y Sinaloa, cinco mil 71 eventos.

Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, lamentó que se hayan incrementado las desapariciones en este Gobierno.

“Tenemos 115 mil desapariciones y este Gobierno lleva 52 mil, es decir, ningún Gobierno ha tenido el respaldo legislativo, administrativo y presupuestal que tuvo este Gobierno, y los números son un fracaso”, declaró a este diario.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, de los 523 feminicidios registrados en nuestro país de enero a agosto de este año, el mayor número se reportó en Nuevo León, con 47; Estado de México, 43; Morelos, 40; Ciudad de México y Veracruz, 37 cada uno; Puebla, 32; Chihuahua, 30; Baja California, 23; Sonora, 19, y Jalisco, 18.

Arriban líderes internacionales a investidura de Presidenta electa

Con la llegada de los últimos mandatarios y representantes de gobiernos extranjeros ayer a nuestro país, todo está listo para que este martes participen en la ceremonia de investidura histórica de Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta de México.

Este lunes hicieron su arribo a territorio mexicano, Jill Biden, esposa y representante del presidente Joe Biden; Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, de Chile; Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Luis Rodolfo Abinader, República Dominicana; y el primer ministro de Belice, John Briceño.

El domingo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Honduras, Xiomara Castro, y de Paraguay, Santiago Peña.

Bernardo Arévalo de León fue recibido por Alicia Bárcena, ayer. Foto: Especial

El arribo de la primera dama Jill Biden, generó gran expectativa, quien llegó alrededor de las 13:30 horas a la terminal aérea de Tecámac, acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; Liz Sherwood, asesora de Seguridad de Biden. Fueron recibidos por los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y próximo de México, Juan Ramón de la Fuente.

Los presidentes de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, se sumaron a la llegada de mandatarios de otros países para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

El mandatario chileno arribó al AIFA, quien fue recibido por Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural entrante, y la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Boric destacó la importancia que tiene la nación mexicana como socio estratégico de Chile.

Gabriel Boric, presidente de Chile, ayer, al arribar al AIFA. Foto: Especial

“Construir relaciones internacionales sólidas es vital en tiempos en que nuestras naciones requieren mayor coordinación para enfrentar, juntos, desafíos como el control migratorio, la seguridad, la defensa de la democracia y los derechos humanos. México no es sólo un socio estratégico, sino un país amigo y es un honor representar a Chile en un momento tan importante de su historia”, expresó Boric.

Más tarde, tras haber retrasado un día su llegada a nuestro país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a la terminal aérea internacional. Al pie del avión fue recibido por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

El jefe de Estado colombiano asistió a la comida que ofreció López Obrador en Palacio Nacional y más tarde acudió a la cena convocada por Sheinbaum a todos los mandatarios extranjeros, primeros ministros y representantes de los gobiernos del mundo.

Gustavo Petro fue recibido por Zoé Robledo, titular del IMSS. Foto: Especial

Previamente, Gustavo Petro acudió a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ofreció una conferencia magistral.

La llegada del gobernante de Colombia estaba programada para el domingo; sin embargo, decidió aplazarla para atender el accidente aéreo donde murieron los tripulantes de una aeronave de las fuerzas armadas de su país.

Asimismo, arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el primer ministro de Belice, John Briceño, quien fue recibido por el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y antes de la medianoche lo hizo el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Antes aterrizó el avión que trajo de Guatemala a México al presidente de ese país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, quien se prevé sostenga una reunión bilateral con la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum.

La primera dama de EU, Jill Biden, encabezó la comitiva de EU, ayer. Foto: Especial

En breves declaraciones, dijo que los temas a abordar con México son principalmente comercio, energía y seguridad fronteriza, entre otros.

“Con el Gobierno mexicano anterior teníamos establecidas una serie de conversaciones”, recordó al subrayar que “vamos a continuar en estos temas”, apuntó.

Arévalo se reunirá el próximo miércoles con inversionistas mexicanos que han mostrado interés en abrir empresas en la nación centroamericana.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, llegó este lunes a México para asistir a la investidura de Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la UE señaló que Borrell estará en México este 30 de septiembre y 1 de octubre, en donde además de la ceremonia de toma de posesión de la primera mujer Presidenta del país, se reunirá con diferentes autoridades.

Estos encuentros tendrán como objetivo “discutir el fortalecimiento de la asociación estratégica UE-México, las prioridades del nuevo Gobierno y nuevas oportunidades de cooperación”, puntualizó.

Confirman asistencia de Piña a toma de protesta

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudirá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con fuentes judiciales, pero no sólo será ella quien esté en el evento, además acudirán todos los ministros del máximo tribunal, esto mientras los trabajadores del Poder Judicial preparan una serie de marchas.

La primera en confirmarlo a unas horas de asumir la Presidencia, fue la misma Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la Suprema Corte participará mañana en la investidura. Sin embargo, no hizo referencia directa a la ministra Norma Piña.

“Va a estar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto republicano, está el Congreso de la Unión, están la Suprema Corte y están los gobernadores, las gobernadoras”, señaló la próxima mandataria.

Más tarde, fuentes judiciales confirmaron a La Razón que tanto la ministra Norma Piña, junto con los 10 integrantes más del pleno del alto tribunal, estarán en la toma de protesta de Sheinbaum.

En tanto, Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Poder Judicial (PJ), aseguró que el paro de labores podría seguir después del 2 de octubre; además, la noche de este lunes colocarán un altar en el Ángel de la Independencia y señaló que “mañana tenemos una jornada todo el día de manifestaciones, de hecho, se inicia con un altar luctuoso en el Ángel de la Independencia haciendo alusión a la probable muerte de la justicia en este país”.

Aguayo manifestó que los trabajadores han acordado terminar el paro sólo en caso de que se les garanticen sus prestaciones laborales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal no les ha dado las condiciones.

“En el acuerdo anterior que se tuvo con el Consejo de la Judicatura se estableció como una fecha probable el 2 de octubre. Sin embargo, se especificó que, si existían las condiciones en las que nos garantizaran a los trabajadores la subsistencia de nuestras prestaciones laborales, que nosotros estaríamos dispuestos a levantar el paro, sin embargo, no se nos ha garantizado hasta este momento, esto va a continuar”, señaló.

Asimismo, dijo que, como se anticipó en días anteriores, desde este lunes por la noche los trabajadores iniciaron con movilizaciones, por lo que reiteró el llamado a toda la ciudadanía, barras de abogados y estudiantes a sumarse a la defensa del Poder Judicial, previo y después de la toma de protesta de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Aguayo confirmó la realización de dos grandes marchas, del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, una partiendo a las 9:00 horas y la otra a las 16:00 horas.