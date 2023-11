Atajan a Ebrard: en Morena ni corrientes ni cargos por cuota

Luego de que el excanciller Marcelo Ebrard afirmó que representa la segunda fuerza más importante dentro de Morena, Claudia Sheinbaum señaló que el partido guinda abriga sólo una.

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación señaló que en los estatutos morenistas se establece la prohibición de corrientes internas.

“No puede ser la segunda fuerza ni la tercera, ni la cuarta, porque Morena es una sola fuerza; entonces, qué bueno que él decidió quedarse, pero cuando se creó Morena, en los estatutos quedó muy claro… que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes”, dijo en una transmisión hecha a través de redes sociales.

Por este motivo, expuso que, ahora que inicia la precampaña electoral, es importante que todos estén unidos, porque “representamos un proyecto de nación”.

“Viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena… Es importante que después del 2024, inicie una reflexión sobre nuestro partido”, declaró.

Además, sostuvo que es importante dar a conocer un fragmento de la respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido al excanciller Marcelo Ebrard, para que la militancia reflexione sobre lo que es y no debe ser el movimiento y a lo que aspira la Cuarta Transformación.

“La verdad es que es un gran documento de la comisión; inclusive me preguntaron, yo aporté ideas: Nos encontramos frente al proceso electoral de 2024, donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales, legislativas, estatales y municipales, para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A partir de ese triunfo, debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena; nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda”, exclamó.

Al recordar que un antecedente de Morena es el PRD, la exmandataria capitalina dijo que este partido se vio afectado por la conformación de agrupaciones.

“Veníamos de otro partido, siempre fui militante del otro partido, nunca participé de más (institutos políticos) del PRD; ahí había corrientes políticas y eso hizo mucho daño”, consideró.

La coordinadora hizo hincapié en que la contienda del 2024 no sólo se tratará de “ganar por ganar una elección”, sino de defender los derechos de la población y garantizar el estado básico de bienestar.

Señaló que el haber recibido el bastón de mando es tener ahora la coordinación del movimiento.“Esa coordinación tiene que ejercerse no con autoritarismo o con manos duras; nosotros somos un partido plural y democrático”, añadió.

Aquí no hay cuotas ni cuates: Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que aquel que quiera obtener una candidatura tendrá que ganar sus encuestas o transitar el sorteo, porque “en el partido no hay cuotas”, esto luego de que Marcelo Ebrard informó que el acuerdo con Claudia Sheinbaum es que su equipo tendría espacios en las casi tres mil candidaturas al Congreso de la Unión, diputaciones locales y alcaldías.

“Para eso (tener candidaturas) no se necesita ningún acuerdo porque la garantía de que todos y todas puedan participar, es decir aquí no tiene relevancia ni importancia con quien participaron en el proceso interno (a la Presidencia), todos los que quieran participar se pueden inscribir en la convocatoria. Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño, le pertenece al pueblo”, señaló.

El dirigente de Morena subrayó que en el partido están prohibidas “las corrientes, las cuotas, imagínate si entramos a un esquema de cuotas y cuates sería la destrucción de nuestro movimiento. Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha”.

Por otro lado Delgado Carrillo destacó que, en la definición de las coordinaciones de Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas, el partido hizo valer los principios de transparencia y democracia. Asimismo, indicó, se respetaron los criterios de paridad y los resultados de las encuestas, por lo que “no hubo rupturas ni divisiones al interior”.

“Cumplimos con el tema de respetar las encuestas; cumplimos con la paridad; no tuvimos rupturas. Todo el mundo apostaba que íbamos a salir divididos. No tenemos ninguna división de qué preocuparnos”, remarcó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista reconoció a las y los aspirantes que participaron en los procesos internos, pues mostraron que el compromiso con el movimiento prevaleció sobre las aspiraciones personales. “En general mostraron todas y todos una gran altura de miras, un compromiso con nuestro movimiento”, expresó.

El morenista afirmó que la transparencia con que se mostraron los resultados y la metodología de las encuestas coadyuvaron a impedir divisiones injustificadas. “El hecho de que Morena lo haga con absoluta transparencia ayuda mucho. Nosotros como dirigencia no damos ningún motivo, ninguna causa para una división justificada”, precisó.

“Bastón de mando está en manos de Claudia”

Luego de asegurar que no es hipócrita, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de actuar de mala fe por señalar que aún no entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

Calificó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México como una mujer excepcional y con amplia preparación académica, ya que tiene doctorado por la UNAM.

“Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen; además, siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso; no tengo un doble discurso, nada de doble moral, no soy hipócrita”, dijo.

El mandatario resaltó que ahora él se ha dedicado a la conclusión y entrega de obras a los mexicanos en todo el país, aun cuando, bromeó, sus adversarios le dicen que ya está viejito.

“Ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo estoy dedicado a terminar obras, ya me faltan 10 meses, ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios ‘ya estoy chocheando’, aunque todavía estoy bateando arriba de 300”, acotó tras esbozar una sonrisa.

López Obrador se lanzó también en contra de sus adversarios que, dijo, buscan provocarlo y quieren “espectáculo”, por señalar que no hay evidencia de que haya visitado las zonas afectadas de Acapulco; sin embargo, advirtió que no permitirá que nadie lo “ningunee”.

“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estaba estudiando en Tepetitán. Había algo y decía: ‘a la salida nos vemos’, pero soy el Presidente de México y tengo que cuidar la investidura presidencial; no puedo permitir que nadie me ningunee, prestarme, caer en una provocación y eso es lo que quieren”, afirmó.

Además, aseveró que además tiene que cuidar la investidura presidencial para no exponerse ante posibles provocadores que puedan mandar algunos medios de comunicación, al tiempo que rechazó la cifra de 350 muertos por Otis como se difundió hace unos días.

“Han tomado esto para estarme cuestionando. He ido muchísimas veces a Acapulco, voy a seguir visitando Acapulco, tengo un compromiso moral, como autoridad, para apoyar a la gente, siempre lo he hecho”, expuso.

Y añadió: “Lo que quieren es el espectáculo, es que, si voy porque a mí me gusta decir lo que pienso, sí voy y les digo a ustedes: ‘voy a estar en la colonia Renacimiento’ en Acapulco, me van a ir a ver muchos, o en Emiliano Zapata, porque el pueblo me quiere como yo lo quiero, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión”, dijo.

“¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo, ¿saben qué buscaban? muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes, es falso que les preocupe el dolor del pueblo; su único Dios es el dinero y querían muchísimos muertos”, externó.

Finalmente, recordó que hoy viajará a Acapulco, la zona más afectada por el meteoro, para supervisar los trabajos de reconstrucción.

Presidente se congratula por la decisión de Ebrard

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena, quien, dijo, es un hombre responsable y consecuente, porque por más legítimo que sea su interés personal, está primero el pueblo.

“Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente (...) en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado.

“No es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo; si no se le tiene amor al pueblo, no se es político; si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política.

“El corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político, es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político”, afirmó el Jefe del estado mexicano.

Enfatizó que la política es un noble oficio como el periodismo; “son tan limpios que, ni los más corruptos o sucios periodistas o políticos, han podido manchar esas actividades, es para servir”. Marcelo Ebrard anunció el lunes que se quedaba en Morena, después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconociera las irregularidades en las encuestas para elegir a Claudia Sheinbaum como virtual candidata del partido rumbo a la elección presidencial de 2024.

Sostuvo que en el movimiento de la Cuarta Transformación ya están eligiéndose a todos los coordinadores; “todo muy bien” en Morena, añadió.

López Obrador señaló que ya no habrá más renuncias en el gabinete legal ni ampliado para buscar algún puesto de elección popular, porque se cerraron los tiempos para apuntarse.

Reitera Xóchitl estar lista para precampaña



La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, ratificó su respeto hacia Marcelo Ebrard por su decisión de continuar en Morena, pero aseveró que, si “quiere que lo maltraten, pues allá él”.

Entrevistada en el Senado, previo a que encabezara por última ocasión la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, confirmó que hoy solicitará licencia y aseguró que está lista para remontar su posición en la precampaña, frente a una candidata que, acusó, ha invertido millones para promocionarse y para atacarla en redes sociales.

Ante la pegunta respecto a que iniciará precampaña con una desventaja de dos dígitos frente a Claudia Sheinbaum, la política hidalguense aseguró: “Yegua que alcanza gana”.

“Para mí nunca ha sido fácil arrancar con una candidata que lo que le sobra es dinero, es lo único que tiene, dinero, más de mil millones invertidos en espectaculares, en bardas, en redes sociales, hay días que le meten ocho millones de pesos para atacarme y, aun así, aquí estoy fuerte, sólida. Recuerden que en Hidalgo empecé 35 puntos abajo y aquí lo que sigue es crecer y voy a crecer, porque soy una mujer congruente, soy una mujer que no tiene amo, que no tiene que obedecer, porque eso que te den el bastón y no te den el mando, pues está cañón y lo vimos claramente con lo qué pasó aquí en la Ciudad (de México)”, manifestó.

Dijo que ya como precandidata, entonces será el momento legal para presentar propuestas concretas ante los militantes del PAN, PRI y PRD. De hecho, en el evento que tuvo ayer por la tarde en Silao, Guanajuato, comentó ante los medios de comunicación que alista el arranque de su precampaña y aunque no ofreció detalles sí dijo que será “en tierra”.

“Nuestra precampaña va a iniciar en tierra, abajo, con la gente, en donde hay que caminar con la gente. Ahí ya va a iniciar esta precampaña”, expresó.

Respecto a las declaraciones que hizo Ebrard en una entrevista radiofónica, en la que dijo que habría sido incongruente hablar con ella, Gálvez rechazó que haya incongruencia en el diálogo y remarcó que respeta su decisión de permanecer en Morena, aunque “lo maltraten”.

“Yo creo que hemos hablado muchas veces, hablamos en la COP, hablamos como canciller, no es incongruente hablar con una persona, yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá él, pero es una decisión de cada quien, yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura, fue con el único que encontré, en la materia ambiental, en la materia de cambio climático, participé en varias COP, a Martha Delgado le tengo un enorme reconocimiento por su trabajo en materia ambiental y, bueno, ya, él tomó su decisión, no pasa nada”, declaró.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, la senadora panista se despidió de la presidencia y resaltó que deja la encomienda con cero rezago legislativo.

“Recibí 101 dictámenes y hoy hemos dictaminado absolutamente todo, las minutas están algunas en proceso de pasar al pleno”, comentó.

Lobo deja al PRD y abre socavón en el Frente Amplio de la CDMX

El diputado local Víctor Hugo Lobo anunció ayer su renuncia a 25 años de militancia en el PRD, con lo que este partido perdió a su último liderazgo de relevancia que le quedaba en la Ciudad de México.

La salida de Lobo Román abrió un socavón para el Frente Amplio en la capital, en la víspera de que se lleve a cabo el registro de los aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

En su momento, el ganador del proceso interno de la alianza PAN-PRI-PRD ya no podrá contar con la capacidad de operación electoral de Lobo, quien con su grupo Fuerza Democrática se quedó a menos de cinco puntos de ganar la alcaldía Gustavo A. Madero en el 2021.

Lobo era el personaje que más estructura tenía en el PRD de la Ciudad de México, al grado de que 12 de 16 dirigentes de alcaldías y dos terceras partes de los consejeros estatales pertenecían a su corriente.

La Alianza Va por la Ciudad de México tendrá que prescindir de este apoyo, pues Lobo precisó ayer que toda su estructura se va con él del PRD.

El diputado Víctor Hugo Lobo, durante la conferencia de prensa realizada ayer. Foto: Especial

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que decidió renunciar debido a que “las decisiones del PRD se han concentrado en una tríada tirana, en la cual se ha despojado a los ciudadanos de la posibilidad de incidir y se ha roto la institucionalidad del partido”.

Acusó: “Por esta condición de dominio de este grupúsculo, hemos perdido el registro en más de 16 estados y han traicionado a los militantes para obtener migajas de poder para posiciones de sus compadres”.

Desde el hotel NH ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, Lobo aseguró que renunció al PRD luego de una profunda reflexión tras la que concluyó que “el partido ha perdido el objetivo por el que nos convocó hace muchos años”.

Insistió en que “el PRD ha sido tomado por una tríada que acuerda de manera unilateral, engañosa, ilegal e ilegítima, priorizando acuerdos cupulares a espaldas de la militancia, violando sus Estatutos y su declaración de principios”.

Añadió que esperaba que la voz de la militancia fuera la que decidiera el devenir del proyecto del partido, pero, dijo, “se ha perdido el rumbo y los ejes fundamentales”.

En su conferencia el legislador estuvo acompañado por algunos consejeros estatales, quienes confirmaron que también presentaron su renuncia.

Al respecto, Lobo aseguró que lo acompañaron en su decisión 65 por ciento del Comité Ejecutivo Estatal, 65 por ciento de los consejeros estatales y 12 de los 16 dirigentes en alcaldías.

En ese sentido, el ahora experredista dijo que lo más importante es seguir luchando y trabajando para construir la ciudad que merecen los capitalinos. Añadió que de momento no tiene certeza sobre si se unirá o no a otro partido; no descartó la posibilidad de sumarse a Morena y prometió volver a convocar a los medios para dar a conocer los nuevos puntos y acciones sobre su movimiento, una vez que realice consultas con quienes forman parte del mismo.

Lobo Román resaltó que concebía que en el PRD podría incidir en la transformación de México así como cambiar la realidad la sociedad, la desigualdad, el buen ejercicio de derechos políticos y humanos, sin embargo, “esa mística, visión y principios desafortunadamente se han perdido”.

EL FACTOR GODOY. Poco antes de que se diera a conocer la renuncia de Víctor Hugo, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que si votaba a favor de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, no podría seguir como militante del partido.

Zambrano indicó que Lobo tiene la intención de votar a favor de la ratificación de Godoy Ramos, a pesar de que en días pasados se había comprometido a ir en contra, como toda la oposición.

“Estamos en víspera de la ratificación o negativa de Ernestina Godoy, pues ratificamos que hay una persecución en contra de opositores, con una saña indebida. Pedimos a los diputados que voten en contra”, expresó Zambrano.

Añadió que en semanas anteriores le preguntó a Lobo cuál sería el sentido de su voto cuando el tema se discutiera en el pleno del Congreso capitalino, “y me dijo que por supuesto, iría en contra”.

Por eso, dijo, ahora el diputado Lobo no puede seguir con su militancia en nuestro partido si está pensando votar a favor de la ratificación de la fiscal capitalina.

Más tarde, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México celebró el anuncio de Lobo y expresó: “Le abrimos la puerta para que se sume a la construcción del segundo piso de la transformación en la capital del país”.

En un comunicado, Morena felicitó al legislador por “romper la alianza amañada para no seguir en el juego de los panistas y del líder del Cártel Inmobiliario”.

El partido guinda señaló: “Lobo Román, así como otros cuadros políticos, hoy se dan cuenta de que el método de selección del FAM en la Ciudad de México será sólo una simulación, porque el PAN ya decidió que Taboada será el candidato y difícilmente el PRI y el PRD podrán hacer algo”.

Y consideró que las diferencias que existen entre los legisladores del “PRIANRD” culminará en cerrar filas en torno a la transformación de la capital, pues “como Frente, están destinados al fracaso”.

Cabe destacar que con la renuncia de Víctor Hugo Lobo al PRD, la bancada de este partido en el Congreso capitalino quedó únicamante con dos curules, que ocupan Polimnia Romana y Karen Quiroga, ya que Jorge Gaviño se deslindó del perredismo hace algunas semanas para sumarse a Morena.