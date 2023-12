"Ataque poco democrático del gobierno", la denuncia de Xóchitl Gálvez ante Ken Salazar

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, durante la reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, denunció el ataque “poco democrático” del gobierno en su contra, la preocupación por la intervención del crimen organizado en las elecciones, y aclaró que ella no se vincula con gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela.

“Yo le dije básicamente que estaba sufriendo un ataque poco democrático por parte del gobierno, porque no solo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque. Hoy lo vimos claramente en la mañanera, o sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo, fue impresionante como tuvo el apoyo del Presidente de la República y eso no es democrático.

“Yo sí le dije: ‘volteen a ver lo que está pasando en México’, y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones, obviamente”, señaló en entrevista previa al encuentro con organizaciones de la sociedad civil en la sede nacional del PAN.

Gálvez Ruiz explicó que en geopolítica “le dejé claro cuáles son mis valores, que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios ni que esos no sean democráticos. Se lo dije abiertamente que yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país”.

Abordó con Ken Salazar en la reunión efectuada en la sede diplomática de EU, los temas de comercio, ya que 80 por ciento de las exportaciones de México van hacia ese país; el compartir 41 cruces fronterizos; las cadenas de suministro, energía renovable y violaciones al Tratado Comercial de América del Norte.

“Le hablé de lo grave que es el tema de seguridad, porque no solo esta afectando a México, el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos. Lo hablamos claro, frontal, directo, y hasta ahí. Le comenté de mi visita a Washington en el mes de febrero”, detalló.

La panista indicó que habló con el embajador un poco de sus orígenes, ya que “él también viene de un pueblo rural, de una familia humilde. Me contó también las peripecias de su primera campaña que nadie lo daba como ganador y luego entramos a la parte seria, a la parte fuerte”.

Xóchitl defiende actuar de la SCJN en "conflicto regio"

Cuestionada sobre la situación en Nuevo León, Xóchitl Gálvez se congratuló porque finalmente se impuso la ley, pues al Congreso del estado le competía nombrar al nuevo gobernador. Samuel García decide regresar, “y está en su derecho, pero lo que no se valía era dejar a tu sucesor e irte”.

Defendió la actuación de la Suprema Corte, pues sólo actuó respetando la Constitución, de ahí que, aseguró, “no hay que atacarla, ni mucho menos”.

La precandidata presidencial reiteró que disposición a dialogar con Movimiento Ciudadano para resolver los problemas del país, aun cuando su dirigente nacional, Dante Delgado tiene todo el derecho a estar enojado tras caerse la candidatura de Samuel García.

“Yo siempre estaré convencida que a MC nos une lo mismo que a mí, el amor por este país, resolver los problemas. La gente sigue buscando a sus hijos, el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa a todos, el tema del abandono al campo, el de la salud.

“En fin, son los mismos temas y creo que Movimiento Ciudadano y yo compartimos una agenda muy interesante, ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y tratar de construir un acuerdo”, finalizó.

Xóchitl Gálvez adelantó que este martes presentará a su equipo de precampaña, y el miércoles dará a conocer a los especialistas de las distintas mesas temáticas.

