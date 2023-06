Aumenta 87% en 5 años desaparición de mujeres

A menazas, desapariciones y muerte son las consecuencias de buscar un ser querido en territorio nacional, pues a pesar de que las madres buscadoras claman justicia y apoyo a las autoridades para localizar a hijos y esposos, en muchas ocasiones hay oídos sordos a sus peticiones.

“La situación no cambia en nada desde hace años, pues por ejemplo yo sigo amenazada, desplazada y siguen levantando a las madres que salen a buscar a sus seres queridos desaparecidos. No tenemos mucho apoyo de las autoridades, por ello nos vemos en la necesidad de salir por nuestros propios medios a tratar de localizar a la gente”, explicó Ceci Flores Armenta, madre buscadora de Sonora.

El caso más reciente es el de Yesenia Guadalupe Durazo Cota, quien fue secuestrada el domingo 21 de mayo en su domicilio y frente a sus hijas; sin embargo, por la petición de las buscadoras a los grupos del crimen organizado que la plagiaron, lograron que éstos la liberaran cerca de su domicilio este jueves por la tarde.

“Se logró nuestro objetivo que Yesenia Durazo volviera con vida a casa. Las mismas personas que la privaron de la libertad la dejaron muy cerca de su domicilio; está golpeada, pero en pocos días pueden sanar. Estamos muy contentas y satisfechas que nuestra lucha rindió frutos y ella está a salvo, gracias a quienes ayudaron para que esto fuera posible”, dijo.

Las autoridades propician que las madres hagan una actividad que no les corresponde (…) en algunos casos buscas en donde no debes, si bien te va, te dan una golpiza, te torturan, pero en el peor de los casos, te matan

Delia Quiroa, Vocera del colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo

Señaló que la situación que viven las madres buscadoras es sumamente complicada, ya que en la mayoría de las ocasiones tienen que salir con sus propios recursos y solas; además, siguen siendo amenazadas, violentadas y perseguidas, lo que ha llevado hasta casos de muerte o desplazamiento a otros estados.

En lo que va de la administración federal actual (1 de diciembre del 2018 al 24 de mayo del 2023) hay un total de 10 mil 610 mujeres con estatus de desaparecidas o no localizadas, 87 por ciento más que durante la administración anterior, en la que se contabilizaron cinco mil 663 mujeres con el estatus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Delia Quiroa, vocera del colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo, dijo que mientras las madres sigan buscando, seguirán ocurriendo las desapariciones, ya que se meten con el crimen organizado y las bandas delincuenciales.

“Las autoridades propician que las madres hagan una actividad que no les corresponde; entonces, al exponerse tanto, llegan a suceder estas situaciones, pues si en algunos casos buscas en donde no debes, si bien te va, te dan una golpiza, te torturan, pero en el peor de los casos, te matan”, explicó.

Indicó que el mayor peligro es la muerte y la desaparición, pues nunca se sabe qué pasó con cada madre buscadora en su labor, lo que se suma a la falta de capacidad de las autoridades para comenzar a realizar las búsquedas y al poco interés que tienen en el tema.

Yo sigo amenazada, desplazada y siguen levantando a las madres que salen a buscar a sus seres queridos desaparecidos. No tenemos mucho apoyo de autoridades, por ello nos vemos en la necesidad de salir por nuestros propios medios a tratar de localizar a la gente

Ceci Flores Armenta, Madre buscadora de Sonora

Delia Quiroa detalló que una manera de protegerse es no buscar culpables, esto es, no buscar sanciones para nadie, ya que los grupos criminales no se sienten agredidos, lo que también es “una pena con nuestra situación, ya que de hacerlo se van con todo contra nosotras”.

Recordó que en diversos casos han pedido permiso a los grupos delincuenciales para realizar recorridos por las zonas que dominan, como pasó en un predio conocido como La Bartolina, en Tamaulipas, donde la misma Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) aseguró que era un campo de exterminio de personas.

Las madres aseguran que pese a los peligros seguirán con sus búsquedas, ya que no tienen apoyo total de las autoridades.

Tanto Delia Quiroa como Ceci Flores señalaron que es necesario que las autoridades federales, estatales y municipales tengan en su agenda el tema de las desapariciones y los peligros que corren en cada una de sus salidas, debido a que requieren de acompañamiento para no ser presas del crimen organizado, ya que en sus búsquedas se han topado en diversas ocasiones con personas que les siguen y vigilan todo el tiempo.

Por ello, se han visto en la necesidad de pedir a los delincuentes una tregua para no ser víctimas de agresiones mientras realizan sus trabajos.