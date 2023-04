Aumentan delitos que afectan a las mujeres

La tendencia creciente en la incidencia delictiva sigue firme y en el primer trimestre del 2023, 12 delitos repuntaron, en comparación con igual periodo del año anterior. Los cometidos contra las mujeres son los que marcan el paso, pues el acoso sexual es el que más aumentó, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el reporte actualizado de la dependencia, este ilícito pasó de mil 865 carpetas de investigación en los primeros tres meses del 2022, a tres mil 299 en el mismo lapso de este año, 76 por ciento más.

Le sigue el hostigamiento sexual, con 64 por ciento de incremento, al pasar de 533 a 875; violencia de género, de mil 079 a mil 592, un alza de 47 por ciento; y el abuso sexual, 28 por ciento.

Otros delitos con repunte son la violencia familiar, con 16 por ciento; lesiones y violación, 11 por ciento; lesiones dolosas, 10 por ciento; narcomenudeo y corrupción de menores, cuatro por ciento, así como homicidio en general y homicidio doloso, dos por ciento, respectivamente.

Perla Acosta, fundadora del colectivo feminista Más Sueños, señaló que México se encuentra corrompido, sumido en la pobreza y con una mala estrategia de seguridad, que se traduce en el aumento constante de la violencia.

“El Ejecutivo no está haciendo su trabajo y vemos que hay muchos problemas de seguridad que se suman a otros, como la crisis migratoria. Esto, al final, responde a un Estado de conformidad, poca política y en donde no hay un reconocimiento de la falta de acciones a favor de la mujer”, dijo a La Razón.

Sostuvo que en el país no hay gobernanza ni Estado de derecho, y por ello la inseguridad, en vez de reducirse, continúa en aumento y seguirá esa tendencia, en caso de que no cambien las cosas.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional contra el Feminicidio y directora de Justicia Pro Persona, consideró que la prevención de delitos contra las mujeres y género son un tema olvidado.

“En los casos de delitos contra las mujeres no hay prevención, pues si se analiza el tema a conciencia, no se ve resultado. No hay acciones para prevenir la violencia familiar, entre otros ilícitos. Vemos que la violencia continúa y no hay medidas efectivas o de reacción en aquellos delitos que se necesita”, explicó.

Mencionó que, aunque las autoridades reportan que la mayoría de los delitos van a la baja, realizan una interpretación manipulada de los datos, debido a que muchos de ellos no se denuncian, como el caso de los feminicidios.

“Si revisamos algunas entidades donde hay muchos homicidios y están al alza, es raro que vayan a la baja en feminicidios; eso te dice que le dan una mala interpretación a los datos”, expuso.

Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro, mencionó que hay un mal registro de los delitos y en su comparación, ya que en ocasiones se hace el diagnóstico con parámetros que no son los adecuados y, por ello, no se ha hecho mucho para que baje la violencia.

“Más bien creo que van en incremento los delitos relacionados al género y la impunidad, pues más allá de combatirlos, sólo se juega con las cifras”, destacó.

Comentó que el problema es mucho más profundo de campañas, ya que tiene que ver con la educación y con las familias, pero no se realiza algo para emprender un cambio en cómo se trata a las mujeres, “y ahí es donde se debería estar trabajando”.