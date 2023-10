Van en aumento 10 delitos de alto impacto en la alcaldía Xochimilco

“Karen” fue víctima de uno de los 10 delitos de alto impacto que más se incrementaron en el último cuatrimestre de este año en la alcaldía Xochimilco.

Su expareja la golpeaba, por lo que un día, en el que describe que casi perdió la vida, denunció al agresor por intentar aventarla de un puente peatonal.

Los hechos ocurrieron en la colonia Del Mar en junio de este 2023, cuando la mujer intentaba huir de una de las habituales discusiones que terminaban en violencia con su entonces novio.

Ella subió a un puente peatonal para cruzar la avenida y tomar su transporte para dirigirse a su hogar, cuando él la alcanzó y, al forcejear, casi la tira de aproximadamente cinco metros de altura.

Recordó que “tenía ya unos meses que comenzó primero a insultarme, luego a golpearme, hasta que intentó atentar contra mi vida; ese día supe que, si no actuaba, después podría lamentarlo”. “Karen” levantó entonces una denuncia por violencia familiar.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dicho delito tuvo un alza del 4.3 por ciento en el segundo cuatrimestre de este año en comparación con el primero, pasando de 626 carpetas de investigación a 653.

Otros delitos que afectan principalmente a mujeres en la alcaldía encabezada por José Carlos Acosta son la violación, la cual pasó de 45 a 50 casos en el lapso antes mencionado, es decir, aumentó 11 puntos porcentuales. En lo que respecta a la trata de personas, la cifra se mantuvo con tres expedientes por cada cuatrimestre.

El narcomenudeo fue otro de los delitos de alto impacto que se disparó considerablemente, con 119 por ciento, pues durante el primer cuatrimestre se reportaron 36 casos, a diferencia del segundo cuatrimestre, cuando se documentaron 79 expedientes.

El pasado 12 de octubre, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un joven de 25 años de edad en posesión de marihuana y cocaína. Los hechos ocurrieron luego de que se echaron a andar estrategias de vigilancia fijas y móviles en las calles Ignacio Zaragoza y División del Norte.

Dicho monitoreo fue a raíz de diversas denuncias ciudadanas, por lo que el joven fue llevado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Pese a que no se registró ningún caso de secuestro durante el periodo de enero a abril, para el lapso de mayo a agosto se reportó uno; mientras que el delito de extorsión aumentó 100 por ciento, al pasar de tres a seis carpetas de investigación registradas por el ONC.

Otros delitos que repuntaron fueron el robo a casa habitación, ya que de enero a abril del año en curso se registraron 60 denuncias, en comparación al lapso de mayo a agosto, cuando se suscitaron 75 casos, lo que corresponde a un incremento de 25 puntos porcentuales.

Jamás pondría mi vida en peligro por ninguna cantidad, pero realmente en ese momento no tenía más que 350 pesos y ellos insistían en que tenía miles de pesos

Carla Fernández, Víctima de robo a negocio

El robo a negocio subió 23.9 por ciento, pasando de 46 a 57 carpetas de investigación, mientras que el robo a transeúnte creció 6.5 puntos porcentuales, con 137 expedientes en el primer semestre del 2023 y 146 en el segundo.

Otro de los efectos del incremento en la inseguridad en Xochimilco lo padeció Carla Fernández, quien inauguró una lonchería en la colonia San Gregorio Atlapulco y pronto su negocio comenzó a destacar en ventas, tanto que la delincuencia se percató y asaltaron su negocio el 24 de agosto.

“Entraron dos personas con gorras, cubrebocas y lentes. Uno de ellos traía un arma de fuego; comenzó a apuntar a las personas de las cuatro mesas, mientras que el otro bolseaba y se guardaba las pertenencias de todos en una mochila”, contó la mujer a La Razón.

Lo peor para Carla Fernández llegó minutos más tarde, cuando los asaltantes se dirigieron a ella y la acorralaron, mientras le apuntaban con la pistola y le pedían dinero que no tenía en ese momento. “Sabemos que le ganas bien, así que haz esto más fácil para todos”, le dijeron los sujetos.

La mujer tenía apenas 40 minutos que había abierto el local, por lo que no había generado ganancias: “Jamás pondría mi vida en peligro por ninguna cantidad, pero realmente en ese momento no tenía más que 350 pesos y ellos insistían en que tenía miles de pesos”, dijo, al destacar que, para su fortuna, la situación no se desbordó.