Aumento en la inflación “no es para alarmarse”, asegura López Obrador

El aumento en la inflación no llegó ni a uno por ciento, no es para alarmarse, consideró este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que pronto habrá un descenso en los precios.

“Si yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba no llegó ni a un punto está en 7.7 en el mes, ya pensamos que va a bajar más no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse”, señaló el mandatario.

Respecto al incremento en las tasas de interés que aprobó el Banco de México, López Obrador dijo ser respetuoso de la decisión de la Junta de Gobierno, pero se pronunció porque sus actividades no se limiten al control inflacionario.

“Yo quisiera que el banco de México se ocupara no sólo del control de la inflación sino que también pensaran en el crecimiento económico porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación aumentar las tasas que es lo que se aplica a nivel mundial pues es lo ortodoxo y había que pensar en otras acciones como lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, del diesel, del gas de la luz lo que estamos llevando a cabo”, se pronunció el Presidente.

López Obrador reconoció que este tipo de medidas no son recomendadas ni apoyadas por organismos internacionales, pero consideró que han dado resultados positivos en México.