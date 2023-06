Morena atora de nuevo completar el Inai... que ya suma 4,839 casos sin votar

Con el voto de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión atoró el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al impedir la realización de un periodo extraordinario para ese fin.

La Permanente rechazó resolver como de urgente resolución el acuerdo para citar a un periodo extraordinario en el Senado de la República, por lo que dejó en vilo otra vez el nombramiento de los comisionados del órgano garante.

Después de un debate de tres horas, en el que únicamente se quedaron en la discusión sobre el trámite de este procedimiento, en el que se concentraron en los ataques en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la ministra presidenta Norma Piña, Morena y sus aliados frenaron el procedimiento.

A pesar de que la Junta de Coordinación Política del Senado ya tenía un acuerdo para poder sesionar el 8 de junio de forma extraordinaria, la mayoría de Morena, con 16 votos a favor y 20 en contra, envió a comisiones la solicitud del Senado, con el objetivo de retrasar el asunto y evidenciar su rechazo a una supuesta presión del Poder Judicial.

Luego de que se registró esta votación, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Alejandro Armenta, instruyó que se notifique la resolución al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, que fijó apenas unas horas para convocar a un periodo extraordinario, aunque el plazo vencía este miércoles.

Al respecto, el líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, declaró que ningún juez puede ordenar a las y los senadores hacer estos nombramientos.

“No pueden, es invasión de facultades y poderes, es como si yo obligara a un ministro de la Corte a votar en un sentido y eso no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer, porque nadie puede ser reconvenido, no nos pueden reconvenir (…). Pero no te pueden obligar a votar en un sentido que ellos quieran, eso es invasión de facultades, invasión de poderes.

Inai, aún sin comisionados. Especial

“Es invalidar la ley, invalidar la ley mediante resolución y eso solamente en el supremo poder conservador existía y el supremo poder conservador tenía como facultades anulares todos los actos que provenían del Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo, y sólo era responsable ante Dios, así es que no podemos retroceder a crear el supremo poder conservador”, manifestó.

Desde la tribuna, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, acusó que el Poder Judicial, “además de que está haciendo una intromisión majadera en asuntos exclusivos del Poder Legislativo, sólo falta que nos diga el sentido de nuestro voto”.

El petista se lanzó contra la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien acusó de “facciosa y de estar en una actitud golpista”.

También el diputado federal petista Reginaldo Sandoval lanzó críticas en contra de “la Suprema Corte de la oligarquía, de la corrupción, de la oposición, que quiere detener este proceso revolucionario que arrancó el 2018 por mandato popular”.

En contrasentido, Julen Rementería, líder de la bancada panista en la Cámara alta, lamentó que a Morena le estorbe la transparencia y de ahí su resistencia a nombrar a los comisionados del Inai.

Gráfico

“Fuera máscaras. Son ustedes los que no quieren al Inai, porque el Inai significa la posibilidad de transparencia en este país (…). Les perjudica la transparencia porque descubre los negocios, la podredumbre que hay en este gobierno; es el peor gobierno que ha tenido este país en la historia en materia de transparencia, el peor de todos”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, recordó que el incumplimiento de esta suspensión definitiva decretada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, tiene consecuencias, que son multas o que son procedimientos encaminados, por supuesto, a la materia penal.

Asimismo, el senador del Grupo Parlamentario Plural Germán Martínez advirtió que el desacato a un amparo judicial puede inhabilitar las aspiraciones de quienes pretenden ser candidatos.

“Aguzados los que quieren ser candidatos, vamos a promover la inhabilitación y vamos a ver los tipos penales por no cumplir los amparos”, manifestó.

El exlíder panista se trenzó verbalmente con el diputado de Morena Alejandro Robles y contra Gonzalo Yáñez, del PT, a quien echó en cara la declinación de su partido en favor Morena en Coahuila.

“Obradorice su casa, señor, obradorice su casa. A mí no me vengan con obradorizaciones. Que yo sí los conozco. Obradoriza tu casa. De risa, obradoriza tu casa y usted arrodillado en Coahuila, agáchese en Coahuila. Lamebotas, lamebotas, lacayo (…), agachadito en Coahuila (…) Lámele las botas a Guadiana y a López Obrador”, le dijo Germán Martínez desde la tribuna.

El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que si a la mayoría del oficialismo le molesta que el Poder Judicial se entrometa en asuntos del Legislativo, simple y sencillamente “el Poder Legislativo tiene que cumplir con sus funciones”.

Suman sin votar 4,839 recursos, dice presidenta

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dijo que hasta ayer llevan sin sesionar 61 días por falta de quórum, y con ello, hay cuatro mil 839 recursos pendientes de votación, dado que ocho sesiones del pleno que no se han realizado.

“La transparencia y los derechos de acceso a la información y de protección de #DatosPersonales son conquistas sociales que, desde, el Inai continuaremos defendiendo”, escribió Ibarra en su cuenta de Twitter.

Más tarde, trascendió que un juez giro ayer una orden para que, aún incompleto, pueda sesionar de manera extraordinaria el lunes 5 de junio.

Luego del fallo de un amparo promovido por un recurso de revisión resuelto en la ponencia de la comisionada Julieta del Río, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto la resolución aprobada por el Instituto de Transparencia en mayo de 2022.

“El Inai es respetuoso de las disposiciones legales. En Sesión de Pleno analizaremos el recurso para, con libertad jurídica, resolver lo que en derecho corresponda. El próximo lunes tendremos que sesionar por este y varios asuntos de orden de un Juez”, tuiteó ayer la comisionada Del Río Venegas.