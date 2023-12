Aureoles deja a Xóchitl por constantes descalificaciones; 'no ha hecho comentarios sobre tu persona', dice Kenia López al perredista

Después de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunciara que rechaza al cargo de coordinador de Desarrollo Sustentable de la coalición Fuerza y Corazón por México acusando “constantes descalificaciones” de la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, la senadora con licencia, Kenia López Rabadán le respondió.

Vía X, la ahora jefa de la oficina de la precandidata, aclaró a Aureoles que "la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona".

"Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos", le expresó.

Kenia López Rabadán en redes sociales Imagen: Captura de pantalla

Más temprano hoy, también en sus rede sociales, Aureoles Conejo dijo sentirse agraviado por Gálvez Ruiz, a quien le deseó que gane la Presidencia de la República el próximo año, y que desde su trinchera abonará a que el México que sueñan miles de personas se haga realidad.

"Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México", expresó.