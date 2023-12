“A la autoridad ya le gustó que mujeres busquen a desaparecidos”

La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que más que hacer un censo, las autoridades federales deben acompañar a las víctimas y buscar a las miles de personas que aún se encuentran sin localizar.

“Más que censo lo que se tendría que hacer es acompañar a las víctimas, primero en sus búsquedas, ya que es responsabilidad de las autoridades buscar a las personas desaparecidas. A la autoridad ya le gustó que sean las mujeres las que vayan a escarbar con sus propias manos y luego cuando encuentran a las personas, en lugar de hacerle los estudios de adn los mandan a los Semefos, a las fosas comunes y por ello la cantidad de desaparecidos nuca vamos a saber con precisión”, dijo en Teziutlán, Puebla.

Gálvez señaló que es difícil saber la cantidad exacta de personas desaparecidas, ya que la gente no denuncia, por ello un censo como se propone no es lo viable; además, pidió a autoridades aceptar que son casi 50 mil desaparecidos para que se pongan a buscarlos.

Por ello, llamó a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a sentarse con las familias de los desaparecidos, tras sus declaraciones que el país se encuentra bien, por ello, dijo que debe ir a lugares donde la población está amenazada por el crimen organizado y preguntarles si están contentos.

Respecto al tema de la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sus conflictos internos, detalló que el Ejecutivo quiere apoderarse de todas las instituciones porque no acepta la división de poderes, y por ello, busca el control de los organismos autónomos, por lo que ha sacado leyes, solo con su mayoría.

“En el caso de la ministra lamento que sean familiares los que ocupen los cargos y ojalá no haya acoso con los jueces para que resuelvan como el Presidente quiere que resuelva. Que mal por el Tribunal que a estas alturas tengan conflictos”, dijo.

Además, aseguró que con el nombramiento de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente quiere debilitar el Máximo Tribunal del país y lamentó que, por primera vez en la historia, el Presidente designó de manera directa a una ministra de la Corte, quien es abiertamente cercana a los intereses de su gobierno.

“Usted Presidente, quiere una Suprema Corte débil y obediente. Yo, quiero una Suprema Corte fuerte: con ministros honestos e independientes. Yo, sí escucho al pueblo, porque yo sí soy pueblo. Esa es la verdad”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Dijo que el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no escucha al pueblo ni a nadie y eso es evidente con la imposición y “dedazo” de Lenia Batres Guadarrama como ministra.

“Este gobierno quiere que la ley les sirva solamente a ellos. Por primera vez en la historia, el nombramiento de una ministra de la Corte es resultado de la imposición y el dedazo del Presidente. Lo que diga su dedito. Usted tiene un gobierno de puros parientes”, reprochó.

La aspirante a la Presidencia de la república por la oposición, sostuvo que el Gobierno federal actual quiere un México pobre, donde la justicia esté solamente a su servicio.

Rechaza madre buscadora estadísticas sobre la CNB

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores Armenta aseguró que no está de acuerdo con las cifras que presentó el Gobierno federal en el tema de búsqueda, pues aseguró que se quiere ocultar la verdadera realidad que ocurre en el país.

“No estoy de acuerdo con las estadísticas que dice el Presidente, porque quiere ocultar la cifra de desaparecidos, pues en vez de hacer trabajar a las autoridades en búsqueda e investigación de verdad, solo quieren maquillar estas cifras tan fuertes que tenemos”, explicó.

Señaló que en algunas entidades como Jalisco hay una gran cifra de personas no localizadas, pero autoridades federales sólo contabilizan 14 mil 915, además de Tamaulipas con 12 mil 937, Veracruz seis mil 976, Sinaloa cinco mil 496, Sonora cuatro mil 407, entre otros, y de acuerdo a ella hay un bajo conteo de personas desaparecidas.

Reprochó que el Gobierno federal acusa a o colectivos de búsqueda de querer maquillar cifras y que solo son una oposición para ellos, pues solo desean elevar la cifra de desaparecidos; “creo que nadie de las que estamos viviendo esta situación queremos afectar algo, pues sabemos realmente lo que sucede, por ello solo queremos que el Presidente se ponga una sola vez en nuestros zapatos para que entienda la magnitud del problema”, indicó.

Lamentó que el Gobierno federal pretenda borrar las cifras de personas desaparecidas, cuando en el país hay una fuerte crisis de gente que no ha sido localizada por diversos factores.

Apenas este jueves, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que hay 110 mil 964 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas con corte al 22 de agosto de este año. De ese total, 16 mil 681 han sido localizadas de manera certera, lo que representa el 15 por ciento.

Pide cumplir promesa de localizar a los 43

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los 43 estudiantes normalitas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aseguró que, ante la falta de avances en el caso, ahora buscan “echar culpas” a abogados por no poder resolver el caso.

“Que nos digan que no hay avances, que no hay nada, pero que no descalifiquen o busquen culpables de la falta de resultados. El Presidente nos debe cumplir la promesa que hizo de localizar a nuestros hijos, pero a medida que pasan los meses no se ve claro, y ahora solo buscan responsabilizar a alguien más”, dijo.

En entrevista con La Razón aseguró que el responsable del caso es principalmente el expresidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, debido a que en todo momento ubicaron a los estudiantes, vieron por donde se movía, hacia dónde iban y qué hacían, pero reprochó que ahora se quiera culpar a los abogados de la salida de diversos testigos o perpetradores que hubo, cuando fue responsabilidad de las autoridades no hacer bien su trabajo, ya que hubo tortura en los testimonios.

La señora Bautista aseguró que sobre la investigación “ya se hizo un desbarajuste y por ello ya no nos dan información de los avances” y el Gobierno sólo está retrasando la indagatoria.